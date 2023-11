9 champanhes que estão entre os melhores e merecem estar na sua adega

Apesar de o Dia do Champanhe ser comemorado em 28 de outubro, não é preciso apenas um dia do ano para provar essa bebida única. A história do champanhe remonta a Dom Pierre Pérignon, o monge reconhecido como o criador da bebida. Ele também é autor da lendária frase "estou bebendo estrelas", ao degustar o champanhe.

Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. A região de Champagne, na França, tem normas específicas e rigorosas para o cultivo das uvas, incluindo regulamentos sobre a variedade de uvas permitidas e os métodos de cultivo. Só seguindo todas essas regras, além de estar na região, é que a bebida pode ser considerada um champanhe.

O vinho espumante precisa ser produzido por um método específico, conhecido como o tradicional ou Champenoise, que exige a seleção meticulosa de uvas, principalmente Pinot Noir, Meunier e Chardonnay.

A produção começa com a colheita das uvas no outono, seguida pela prensagem delicada e separada dos sucos provenientes de diferentes variedades. Após a fermentação do mosto, o vinho-base é obtido. O assemblage — mistura — é feito a partir de diferentes vinhos-base para alcançar o perfil desejado, antes de adicionar uma mistura de açúcar e levedura ao vinho na garrafa, iniciando a segunda fermentação.

Durante essa fermentação na garrafa, são geradas bolhas de dióxido de carbono, criando a efervescência característica do champanhe. Após essa etapa, o vinho passa por envelhecimento nas adegas, permitindo a evolução dos sabores. O próximo passo é a remoção dos sedimentos, um processo conhecido como "remuage", para purificar o vinho.

Por fim, o chamado "dégorgement" — a degola — é realizado, onde o gargalo da garrafa é submerso para congelar o depósito de levedura e impurezas. A rolha é removida, e uma pequena quantidade de licor de expedição é adicionada para determinar o grau de doçura do champanhe.

Conhecendo todo o processo, dá muita vontade de degustar um belo champanhe. A pedido de EXAME Casual, as importadoras Evino e Grand Cru indicaram nove rótulos que merecem estar na sua adega.

Evino

Armand de Brignac - R$ 4.399,90

É uma criação da renomada Maison Cattier. Com aromas de frutas tropicais e cítricas cristalizadas, e toques flores, ele apresenta paladar cremoso, com notas tostadas e panificadas.

Dom Pérignon Vintage 2013 - R$ 2.199,90

Um vinho originado a partir das castas Chardonnay e Pinot Noir cultivadas em 2013 no célebre terroir de Champagne, que amadureceu por oito anos em sur lie. O resultado desse processo meticuloso é uma obra de arte complexa e refinada.

Veuve Clicquot Brut - R$ 499,90

Tem aromas de pêssego, ameixa mirabelle e pêra, e notas de baunilha e brioche. Em boca é elegante, sedoso e fresco, com nuances frutadas e cítricas.

Réserve Exclusive Rosé - R$ 299,90

Com sabores de frutas vermelhas, é um vinho com perlage — bolhas — intensa, bolhas delicadas e estrutura elegante, características adquiridas com anos de sur lie, que remetem a um "gostinho do verão de Champagne" no paladar.

Grand Cru

Champagne Devaux D Millésimé 2009 Brut 750mL — Assinante R$ 1.440,66 \ Não Assinante R$ 1.694,90

Apresenta sabor complexo, estruturado, intenso, fresco, e com toques de frutas brancas junto de um aroma de notas intensas de frutas secas e cítricas acompanhadas de brioche. A bebida pode ser harmonizada com refeições requintadas como risoto de trufas, lombo suíno com molho de damasco e filé mignon com molho de queijo.

Champagne Devaux Ultra D Extra Brut 750mL — Assinante R$ 845,66 \ Não Assinante R$ 994,90

Complexo, fino, vivaz, persistente, com perlage delicado, é casa com pratos como lula recheada, paella de frutos do mar e sopa de lentilha. Além disso, seu aroma contem notas intensas de maçã verde, flores brancas, e toques minerais.

Champagne Devaux Cuvée D Brut 750mL — Assinante R$ 790,42 \ Não Assinante R$ 929,90

Passa por um processo de amadurecimento de cinco anos em sur lie e tem um olfativo de notas intensas de flores brancas e especiarias suaves, com nuances de brioche tostado e baunilha. Seu sabor refrescante, frutado, cremoso e persistente, com perlages finas e delicadas, combina com pratos frescos com frutos do mar.

Veuve A. Devaux Grande Réserve Brut 750mL — Assinante R$ 637,42 \ Não Assinante R$ 749,90

Apresenta notas de pêssego e damasco, com toques florais. Seu sabor delicado, harmonioso, frutado e de final intenso combina com cogumelos salteados, vieiras e bruschetta de queijo de cabra.

Champagne Veuve A. Devaux Cuvée Rosée Brut 750mL — Assinante R$ 569,77 \ Não Assinante R$ 670,32

De visual rosa brilhante com nuances salmão, a bebida tem aromas de frutas vermelhas e brancas e um paladar saboroso, estruturado, frutado, delicado e cremoso. Funciona como para de um risoto de lagostim com limão siciliano, polvo grelhado e arroz de lula.