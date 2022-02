Cerveja Corona lança plataforma de hospedagem com curadoria de 28 destinos

A marca de cerveja Corona está lançando nesta quarta-feira, 23, o Corona Paradise, uma plataforma de reservas e hospedagens que oferece aos viajantes acesso a uma seleção exclusiva de 150 hotéis e pousadas nos paraísos naturais localizados em mais de 28 destinos no Brasil, país escolhido para sediar o projeto piloto global da marca.

A plataforma que já está funcionando também oferece visibilidade aos estabelecimentos a partir de imagens de alta qualidade e informações sobre seus serviços e acomodações, a seleção contempla estabelecimentos que se destacam por suas práticas de sustentabilidade, alto padrão de qualidade e proximidade da natureza.

“Agora somos capazes de oferecer uma ponte para o estilo de vida pelo qual nos tornamos conhecidos”, diz João Pedro Zattar, head de marketing da Corona no Brasil. “Normalmente temos poucas oportunidades de viajar durante o ano e ansiamos por momentos de desconexão da rotina agitada. Queremos ajudar a fazer com que o planejamento dessas experiências seja o mais tranquilo e simples possível”, completa.

Entre os 28 destinos brasileiros com hospedagens selecionadas pela cervejaria estão localidades como Fernando de Noronha (PE), São Miguel dos Milagres (AL), Caraíva (BA), Chapada dos Veadeiros (GO), Bonito (MS), Paraty (RJ) e Ilhabela (SP).

O Corona Paradise não é o primeiro projeto ligado ao turismo liderado pela marca da AB Inbev. Em 2020, a Corona criou “Redescubra O Paraíso”, um programa global pensado para apoiar o setor de turismo no Brasil, arrecadando R$ 2 milhões em apoio financeiro.

Em 2021, a marca também lançou “Anywhere Office”, um relatório baseado em pesquisa feita pela Box1824 destacando o aumento do teletrabalho, especialmente em locais mais próximos da natureza, à medida que as pessoas se esforçavam para encontrar uma melhor qualidade de vida no dia a dia.