Centro de São Paulo ganha 'praia' durante o verão; confira programação

O Vale do Anhangabaú, no coração de São Paulo, se transforma neste verão com uma programação gratuita e cheia de novidades. Como parte do Sesc Verão 2025, o espaço ganha uma ambientação especial chamada “Praia do Centro”, que inclui uma quadra de areia para práticas esportivas, além de atividades culturais e musicais que prometem animar o público. A programação vai de 11 de janeiro a 23 de fevereiro.

A Arena Sesc - Vale do Anhangabaú contará com uma quadra de areia especialmente montada sob o Viaduto do Chá, onde será possível participar de vivências esportivas como vôlei de praia, beach tênis e futevôlei.

Entre os destaques, está a reedição da histórica final do vôlei de praia feminino dos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, com as duplas Sandra/Jaqueline e Adriana/Mônica. O evento é neste sábado, 11 de janeiro, das 14h às 16h.

A quadra de areia funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, e aos finais de semana, das 10h às 18h, exceto nos dias 25 e 26 de janeiro. Além disso, atividades como lambaeróbica, realizada diariamente às 17h, prometem trazer o clima do verão para o centro paulistano.

Cultura e música no Novo Anhangabaú

A programação também inclui apresentações culturais. Na sexta-feira, 10 de janeiro, a comissão de frente da escola de samba Tom Maior se apresenta das 21h às 22h, proporcionando ao público uma prévia do Carnaval.

No domingo, 12 de janeiro, das 13h às 14h, o bloco Charanga do França abre a temporada de Carnaval com música e folia pelas ruas do centro, animando os presentes ao som de marchinhas e sambas que celebram a diversidade e a união.

Serviço – Verão no Vale do Anhangabaú

Data: 11 de janeiro a 23 de fevereiro

11 de janeiro a 23 de fevereiro Local: Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP

Vale do Anhangabaú, s/n – Centro – São Paulo – SP Como chegar: Metrô - Estações São Bento e Anhangabaú

Metrô - Estações São Bento e Anhangabaú Entrada: Gratuita

Gratuita Informações: Programação completa no site do Sesc