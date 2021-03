Casa Branca destaca a 'bravura' de Harry e Meghan ao falar sobre saúde mental

A Casa Branca saudou nesta segnda-feira (8) a "bravura" do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, no dia seguinte à entrevista explosiva com Oprah Winfrey na televisão dos Estados Unidos.

"Para qualquer pessoa, é preciso coragem para mergulhar e falar sobre suas próprias lutas com a saúde mental e contar sua história pessoal", disse Jen Psaki, secretária de imprensa do presidente Joe Biden.

Psaki afirmou, no entanto, que tanto Harry quanto Markle agora são "cidadãos privados".

“Não vamos comentar mais em nome do presidente”, acrescentou.

"Temos um relacionamento forte e duradouro com o povo britânico e uma parceria especial com o governo do Reino Unido em muitas questões que vão continuar", disse.

Harry e Meghan, conhecidos oficialmente como Duque e Duquesa de Sussex, fizeram várias críticas ao resto da família real na entrevista de duas horas que deram a Oprah, transmitida no domingo, na qual abordaram tópicos como pensamentos de suicídio, racismo e o peso da tradição.