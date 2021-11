Carga de motores atrasa e equipes da F1 devem virar a noite trabalhando

As equipes de Fórmula 1 se preparam para virar a noite de quinta-feira trabalhando para aprontar seus carros para o Grande Prêmio de São Paulo, já que cargas, inclusive motores, atrasaram no traslado da Cidade do México, local da prova da semana passada.

O chefe da equipe Haas, Guenther Steiner, disse a repórteres que o toque de recolher da madrugada foi suspenso e que os tempos de verificação foram ajustados devido aos problemas, que ele disse se deverem ao clima ruim no México.

"Pousou, mas não acho que tudo já esteja na pista", disse ele sobre a carga. "Aparentemente, o avião pousou. É o que me foi dito talvez 45 minutos atrás, então tudo deveria estar na pista nas próximas horas. Acho que os caras terão que passar a noite trabalhando", acrescentou. "Não sei se precisamos, mas com certeza será uma noite longa".

Steiner disse que a corrida em SP, que usa um novo formato de sprint com classificação na sexta-feira para uma corrida de 100 quilômetros no sábado que determina o grid de domingo, ocorrerá tal como planejado, sem ameaça ao cronograma.

O GP de São Paulo é o segundo de uma trinca de corridas em finais de semana sucessivos com México, Brasil e Catar.

Steiner disse que a carga marítima chegou no prazo com equipamentos dos boxes e de acomodação.

"Não sei exatamente quais peças dos carros estão faltando, mas os motores com certeza estão faltando. Acho que as caixas de ferramentas estão faltando, e sem as caixas de ferramentas não dá para trabalhar".