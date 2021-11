Alisson comemora 50ª partida pelo Brasil e sonha com mais

Tornar-se a primeira seleção sul-americana a se classificar para a Copa do Mundo do Catar dará ao Brasil tempo para se preparar, mas não mudará a maneira como a aborda as partidas entre agora e a estreia no Mundial em novembro de 2022, disse o goleiro Alisson.

O jogador do Liverpool completou sua 50ª partida com a camisa do Brasil na vitória de 1 x 0 sobre a Colômbia em São Paulo, um jogo que manteve o time invicto nas eliminatórias.

"É muito gratificante, o primeiro objetivo que tínhamos (era a classificação)", disse Alisson. "Tivemos uma grande campanha e nos classificamos antes do tempo, e para mim foi muito especial conseguir na minha 50ª partida".

"O que muda é que estamos classificados, mas todo jogo será da mesma maneira, no espírito da Copa do Mundo", acrescentou. "É só uma etapa. Quanto mais cedo você se classifica, melhor, isso permite ao técnico preparar melhor, dar uma chance a todos. Mas não mudaremos o que fazemos. O próximo jogo é sempre o mais importante".

A próxima partida do Brasil terá um significado especial por ser um clássico sul-americano contra a Argentina, a seleção que derrotou o Brasil no Rio em julho para conquistar a Copa América. "Enfrentar a Argentina é sempre importante e especial", disse o goleiro.