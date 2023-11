Capitais da moda europeia ganham novas Casas Panerai

As capitais da moda europeia, Milão e Paris, ganharam nesta semana duas boutiques Panerai. Nas cidades, a maison italiana reforça a sua presença. Na Itália, a novidade está no prestigiado triângulo dourado de Milão. Bem no movimentado centro da Via Montenapoleone n.19, o universo da Maison desdobra-se num ambiente luminoso e acolhedor com espaço de 160 metros quadrados. Já em Paris, o espaço encontra-se em um edifício histórico de meados do século XIX, na 120 Avenue Des Champs Elysées.

Panerai em Milão

Abrangendo dois andares, a nova casa milanesa oferece uma continuação cativante da narrativa da ‘Casa Panerai’, que começou com a inauguração recente em Nova York. “Continuamos a emocionante jornada de compartilhar a narrativa da Casa Panerai em todo o mundo. As nossas boutiques não são apenas lojas, mas verdadeiras casas que encapsulam o espírito da Panerai — rica em história, inovação e DNA distintamente italiano. Milão, com sua vibrante cultura cenário e posição como capital global da moda, é um local adequado para a nossa mais nova Casa Panerai. Aqui, esperamos oferecer uma experiência de varejo elevada que combine educação, hospitalidade e o conforto natural que é tão inato à nossa marca”, afirma o diretor da Maison CEO, Jean-Marc Pontroué.

A personificação de uma elevada experiência do cliente, o calor e a familiaridade da hospitalidade italiana atravessam as paredes da boutique, cumprimentando os visitantes com um ambiente alegre e acolhedor. Incorporando influências da cidade, o design reflete o ambiente de um Salotto Milanese com inconfundíveis elementos de design clássico, incluindo acabamento em gesso branco, molduras, cornijas e iluminação de teto minimalista. Esses recursos fundem-se com a estética da Panerai para destacar os pilares principais da marca: a italianidade, o mundo do mar, heróis modernos e tecnicidade.

Do lado de fora, o logotipo Panerai, ousado e distinto, sincroniza-se com as expansivas janelas transparentes, enquanto o icônico relógio luminescente da Maison que recebe os visitantes na entrada é um aceno inconfundível ao DNA da marca, ressaltando o tema duradouro de luminescência. Para melhorar o ambiente envolvente da boutique está a atraente parede de LED. Este recurso amplifica a experiência na loja e ao mesmo tempo chama a atenção para além das janelas. Tão parte do interior da boutique como do seu exterior, a parede de LED serve como um farol, guiando visualmente os clientes para o mundo da Panerai.

O piso térreo da boutique recebe os convidados apresentando os relógios icônicos da Panerai. As coleções estão expostas harmoniosamente nas paredes, no balcão e na torre de armários feitos de madeira escura e mármore verde, azul ou preto, tons que refletem o espírito e estética inerentes à Maison. Na entrada, o universo Panerai de Heróis Modernos ganha vida a partir de uma impressionante exposição da jaqueta e dos sapatos usados por Max Sirena, diretor da equipe italiana de vela Luna Rossa Prada Pirelli. Figura notável no mundo da vela, ele exemplifica os valores de força, resiliência e pioneirismo, características que se alinham com a marca Panerai.

Casa Panerai em Milão.

Ao subir ao primeiro andar, o impacto do recurso de design da linha do tempo é imediatamente aparente. Esta abordagem imersiva oferece uma visão geral da rica história da Panerai e evolução, envolvendo os clientes em uma jornada informativa pelo legado da O primeiro andar é uma área luxuosa equipada com mesas baixas, poltronas, um bar e balcão de atendimento. No centro do espaço está o ‘Bar Italiano’, que oferece não só um espaço casual para os clientes relaxarem com um café ou uma bebida, mas também um espaço para vendas.

Ressaltando o DNA italiano da marca, a boutique é decorada com peças italianas, ancoradas pela reprodução exclusiva da peça original do lustre Pavone de Gio Ponti, que paira acima do balcão do bar. A boutique é iluminada com abundante luz natural, graças às amplas janelas e janelas adicionais com vista para a Via Montenapoleone e para o pátio interior. Este design não só ilumina a boutique, mas também proporciona uma vista deslumbrante, criando uma experiência de compra elegante e convidativa.

Objetos e livros acentuam o aconchego da “A inspiração por trás do design foi a própria cidade – sua energia, elegância, intemporalidade e beleza. Nosso objetivo era criar um espaço que parecesse um

Salotto Milanese, uma sala de estar acolhedora onde os clientes podem mergulhar no universo Panerai. Cada detalhe foi meticulosamente escolhido para celebrar os pilares e raízes da Panerai. Com esta nova abertura, continuamos a escrever a nossa história, oferecendo uma janela única para a herança da nossa marca e evolução”, afirma o diretor criativo, Alvaro Maggini.

Uma edição especial para celebrar a nova boutique

Luminor Marina Milan Edition PAM02319.

Para comemorar a nova localização na Via Montenapoleone 19, a Panerai lança PAM02319 Luminor Marina Milan Edition – uma edição especial disponível em 319 peças – em referência ao endereço da boutique. Um modelo icónico da Panerai e símbolo do design italiano, o Luminor Marina reina como um dos best-sellers com seu apelo contemporâneo e esportivo. Uma evolução do legado da Maison entrelaçado com a Marinha Italiana, incluindo inovações como o dispositivo protetor de coroa e a nova substância luminosa Luminor. Criado para uso militar para fácil legibilidade em ambientes escuros, a invenção e melhoria contínua para os instrumentos de cronometragem da Officine Panerai culminaram no modelo emblemático da Panerai. Desde então, o Luminor Marina conquistou os corações dos amantes de relógios, consolidando-se como um ícone da relojoaria esportiva contemporânea de alta qualidade.

O novo Luminor Marina Milan Edition vem em uma caixa fabricada em DLC de aço de 44 mm com sombreamento azul, mostrador sanduíche em uma combinação de cores azul e preto. DLC, também conhecido como revestimento de carbono diamante, combina alto desempenho e apelo estético dando ao relógio uma aparência escura elegante inconfundível e alta dureza e durabilidade devido a uma técnica de tratamento aplicada ao material de aço.

Um pequeno mostrador de segundos fica às 9 horas e a janela de data às 3 horas, enquanto o SuperLuminova branco combina sofisticadamente com o disco. Apresentando o emblemático dispositivo de proteção de coroa patenteado com o nome ‘Milano’ gravado na alavanca, o fundo fechado da caixa está gravado com um marco milanês, o cenário que apresenta o Duomo e a Galeria Vittorio Emanuele II. PAM02319 é combinado com uma pulseira azul feita de material obtido de PET reciclado projetado para reduzir o impacto ambiental. 7,8 gramas da pulseira são feitos de material reciclado, correspondendo a 68% do peso total da pulseira (11,5 g). O relógio também vem com uma segunda pulseira de borracha de alta qualidade para resistência a abrasão avançada a óleos e agentes corrosivos. Equipado com o calibre automático P.9010 com reserva de energia de três dias, o Luminor Marina Milan Edition apresenta tons em azul que fazem referência à sua ligação com o mar.

Panerai em Paris

Casa Panerai em Paris.

Inspirando-se em elementos barrocos franceses e as linhas limpas e essenciais típicas do racionalismo italiano, a nova boutique reflete o charme emblemático da cidade com sua moldagem em estilo antigo e com as fachadas clássicas parisiense, mantendo intacto o espírito dos detalhes arquitetônicos originais. Um projeto de renovação imbuído de restauro que realça a alma do espaço.

No centro deste empreendimento está um profundo respeito pela habilidade do artesanal, um compromisso espelhado em todas as facetas do design da boutique. O departamento criativo interno da Panerai assumiu a liderança para a direção e execução deste projeto, dedicando-se a um processo pautado no detalhe e na dedicação.

“Paris, uma das cidades mais vibrantes do mundo, é o palco perfeito para o rico património da Panerai e inovação contínua. É uma cidade que combina facilmente séculos de história com modernidade e dinamismo, tal como a nossa marca. Esta boutique é uma viagem, uma confluência de épocas de design, e uma homenagem ao feito à mão duradouro. A boutique Panerai em Paris convida o visitante para um espaço onde cada detalhe é um capítulo de uma história atemporal. A nossa presença aqui reafirma o compromisso de levar a experiência Panerai aos locais mais importantes do mundo”, diz Jean-Marc Pontroué, CEO da Panerai.

A loja parisiense, a maior da França, ocupa mais de 200 m². Em vez de renovação óbvia, a abordagem do design ecoou num verdadeiro trabalho de restauro. Ampliado e elevado, o espaço é concebido para estar em perfeita harmonia com seu passado histórico. Essa mistura do clássico com o contemporâneo tem alma dupla; embora celebre suas origens clássicas, há um toque distinto do industrial e do moderno, criando uma relação simbiótica entre o passado e presente.

A equipe de design criou um espaço que vai além das compras: é uma casa para os clientes da Panerai e àqueles que desejam saber mais sobre a Maison. Aqui todos são convidados especiais entrando numa narrativa viva que mostra a rica história da Panerai através de uma visão de experiência 360 graus. O objetivo é fazer com que todos se sintam em casa, profundamente conectados com a marca história, mesclando tradição e inovação. Como espaço para relaxar, o Bar Italiano irá funcionar como café e bar de bebidas, sendo uma homenagem à tradição italiana de aperitivo, convidando os clientes a saborear a arte do convívio.

Casa Panerai em Paris.

Numa ousada fuga do habitual, as vitrines permanecem desprovidas de produtos. Em vez disso, a ênfase está na descoberta. A partir do momento em que os clientes entram na boutique, são recebidos na recepção, tornando a experiência de cada visitante pessoal e personalizada. Os visitantes serão acompanhados até uma das cinco suítes exclusivas, projetadas para oferecer uma experiência profunda no mundo Panerai, incluindo uma área dedicada aos modelos de tamanhos menores, com detalhes macios nos móveis arredondados e com as paredes cujo revestimento azul evoca os tons caleidoscópicos do mar. O icônico relógio luminescente está presente e totalmente operacional refletindo o tema duradouro da luminescência da Panerai. Aprimorando a boutique, para um ambiente imersivo é a grande parede de LED que se estende por dois andares, tornando absoluta a experiência em todo o interno da loja.

Cada contorno, incluindo as molduras restauradas, bem como os materiais utilizados em toda a boutique, foram cuidadosamente selecionados para honrar o espírito do edifício. Isto é particularmente evidente nos detalhes da escada. A madeira utilizada nas escadas espelha o material pré-existente, enquanto o design personalizado foi feito por um ferreiro francês baseado em esboços e planos aprovados pela Panerai. Um detalhe notável é o ‘P’ de latão sutilmente embutido na estrutura da escada, fazendo referência ao icônico logotipo Panerai.

Através de uma jornada evolutiva que abrangeu mais de 15 esboços preliminares desenhados à mão, o projeto recebeu o esforço conjunto de 10 ferreiros, especialistas de alta qualidade em trabalho artístico em metal. Ao longo de mais de dois meses, a equipe inspirou-se nas rampas monumentais das lojas de departamentos em estilo Art Nouveau do século XIX, que são compostas por formas espiraladas, folhagens estilizadas e arabescos, realizadas na mais pura tradição da alta ferraria francesa. O artesanal se manifesta em uma série de acabamentos matizados com fascínio de uma pátina envelhecida, traduzindo o passado histórico em uma sensorial experiência. Ao longo da escadaria, os visitantes irão descobrir vários quadros contendo representações de patentes de relógios Panerai e anúncios antigos. A Casa Panerai Paris também apresenta uma seção de museu no primeiro andar dedicada a mostrar os

itens mais históricos e peças de coleção da Panerai.

A fusão de elementos clássicos e modernos continua em diferentes níveis da boutique, com o piso térreo em assoalho replicado com a mesma linguagem de design do piso original no nível superior. Duas lareiras originais também foram restauradas e combinadas com móveis escolhidos a dedo de renomadas marcas italianas.

“Procurámos combinar os elementos arquitetônicos únicos da cidade histórica com os elementos e o espírito de design que são a assinatura da Panerai. Nosso objetivo foi harmonizar os detalhes históricos da boutique com a herança estética e moderna da Panerai. Cada canto, desde as molduras meticulosamente restauradas até a escada especialmente projetada incorpora essa mistura assertiva de passado e presente”, diz Álvaro Maggini, diretor criativo.

Um mostrador verde escovado para Paris

O modelo PAM01364.

Com seu requintado mostrador verde, o modelo PAM01364 junta-se à coleção Radiomir de Anual Calendário. Esta nova referência de complicações de alta qualidade celebra a inauguração da Casa Panerai em Paris, no número 120 da Avenue de Champs Elysees, um marco histórico para a marca e o terceiro desse tipo seguindo a trilha de Nova York e

Milão.

Segundos, minutos, horas, dias e, agora, cada mês do ano – os elementos da intrincada contagem do tempo formam o precioso novo movimento da Panerai, desenvolvido especificamente para a coleção Radiomir. Embora o Calendário Anual seja notoriamente uma complicação sofisticada, a Panerai sempre foi famosa por desenvolver movimentos com clareza e legibilidade imediata. O mostrador foi projetado para exibir distintamente todas as informações necessárias com a data e o dia mostrados às 3 horas através de duas aberturas no mostrador. O mês atual é exibido em um disco móvel externo indicado

por uma seta fixa às 3 horas. Com todas as mudanças de mês, um caminho no movimento permite que o disco gire de uma só vez, ajustando as informações instantaneamente.

O mecanismo alterna automaticamente entre os meses de 30 e 31 dias. A configuração só precisa ser feita uma vez por ano, no final de fevereiro. Depois de definir o mês e data, um corretor no lado esquerdo da caixa permite a alteração do dia clique a clique, destacando ainda mais a fácil legibilidade e funcionalidade do relógio. Alimentado pelo calibre automático P.9010/AC, o Calendário Anual é um movimento automático refletindo o DNA da Panerai na criação de complicações que estão em uma

classe própria dentro do seu estilo italiano e experiência em relojoaria suíça.

Uma caixa traseira aberta em cristal de safira apresenta uma complicação fascinante enquanto o sanduíche no mostrador apresenta códigos distintivos da Maison – os meses, dias e o nome da complicação, Calendario Annuale, escrito em italiano.

Detalhes emblemáticos do Radiomir moldam seu design, caixa em formato de almofada, o tom gradiente escovado e exclusivo mostrador sanduíche preenchido com Super Luminova, coroa em formato de cone e caixa de 45 mm.PAM01364 apresenta um mostrador “sun-brushed” verde fosco e uma pulseira marron de couro de crocodilo tingida à mão integrados em uma caixa Panerai Platinumtech de 45 mm. Panerai

Platinumtech foi criado para manter o brilho profundo da platina e torná-la mais dura e resistente a arranhões do que a platina tradicional. O relógio apresenta fivela BDR ajustável da Panerai em ouro branco - combinando com a caixa para facilitar o uso, aumentar a segurança e ter toque final elegante para proteger a complicação. Uma complicação tão notável quanto a herança que ele incorpora, o Calendário Anual encontra seu apelo entre os conhecedores que buscam detalhes e têm curiosidade por relógios para contar as horas e buscam prazer na estética e autenticidade.

O Calendário Anual Radiomir PAM01364 é exclusivo da boutique.