Cantora Joni Mitchell se retira do Spotify por desinformação sobre vacina

A cantora e compositora canadense Joni Mitchell anunciou que vai retirar sua música do Spotify, seguindo a iniciativa de Neil Young em protestar contra o popular serviço de streaming por dar voz à desinformação sobre as vacinas contra covid-19.

A ação de Mitchell ocorre na sequência do anúncio de quarta-feira do Spotify e de Young de que a plataforma removeria as músicas de Young após o cantor e compositor ter se oposto a reproduzir suas músicas no mesmo serviço que oferece o podcast de Joe Rogan, um proeminente cético em relação às vacinas.

"Decidi remover todas as minhas músicas do Spotify", disse Mitchell em comunicado divulgado em seu site. "Pessoas irresponsáveis estão espalhando mentiras que estão custando a vida das pessoas. Eu me solidarizo com Neil Young e as comunidades científicas e médicas globais nesta questão."

Mais cedo na semana, Young publicou em seu site uma carta endereçada ao seu empresário e sua gravadora exigindo que o Spotify não reproduzisse mais sua música, dizendo: "Eles podem ter Rogan ou Young. Não os dois". A carta foi posteriormente excluída do site.

Rogan é apresentador do podcast mais bem avaliado no Spotify.

Rogan, que começou sua carreira como comediante de stand-up, há muito tem gerado polêmica com suas opiniões sobre a pandemia, determinações governamentais e vacinas contra o coronavírus. Em seu programa, Rogan questionou a necessidade das vacinas e disse que usou ivermectina, um medicamento antiparasitário que não tem eficácia comprovada contra a covid-19.

