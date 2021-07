Campanha de Dia dos Pais da Cartago aposta em chinelos casuais

A paternidade demanda passos firmes, seguros, mas que também podem ser confortáveis e prazerosos. É por isso que a Cartago, marca de calçados masculinos casuais da Grendene, elegeu para o Dia dos Pais cinco modelos diferentes de chinelo de dedo que abrangem vários territórios de estilo dentro do universo casual. O tema da campanha criada para a data, comemorada em 8 de agosto, é “pai que compartilha, transforma”.

O que une os calçados selecionados são três adjetivos indispensáveis — conforto, atemporalidade e versatilidade, sempre agregando estilo ao look. Os seis chinelos, afinal, são apropriados para os mais diversos cenários e situações casuais, das ligeiramente formais às mais esportivas. Combinam tanto com bermuda e camiseta básica quanto com o look composto por calça sóbria e camisa de manga curta.

Disponível em três cores, o Cartago Versalhes, remete ao minimalismo, uma solução clássica e certeira, com tem textura de gomos, que favorecem o encaixe perfeito dos pés. À venda por R$ 79,99, o modelo vem com uma nécessaire exclusiva.

Já o Cartago Mônaco, um clássico da marca, tem sola macia e anatômica e elevação no calcanhar para reforçar o conforto. Robusto, o chinelo também pode ser adquirido com três combinações de cores. Preço: R$ 79,99.

Bem mais esportivo, o Cartago Atenas (à venda por R$ 59,99) exibe os mesmos predicados que os demais calçados e combinações de cores que não passam despercebidas. São elas: verde escuro e preto com detalhes brancos e cinzas; azul e marrom com detalhes laranjas e brancos; e azul escuro e branco com detalhes vermelhos. Todos custam R$ 64,99. O Cartago Mali, por sua vez, a R$ 69,99, está disponível em duas tonalidades. Destaca-se pelo bico quadrado e as tiras grossas, grandes aliadas na hora de bater perna por aí.

Inserido no do território esportivo, outro representante é o Cartago Sevilha também a R$ 69,99. É o mais descontraído da coleção. Está disponível em seis combinações de cores e todas remetem a dias ensolarados. Uma das opções combina laranja, azul escuro, vermelho e branco.

Pai que compartilha, transforma

Para estrelar a campanha “pai que compartilha, transforma”, lançada no dia 22 de julho, a Cartago convidou três nomes com experiência no assunto. Um deles é o criador de conteúdo digital Thiago Queiroz, cujo codinome no Instagram é @paizinhovirgulaoficial.

Os outros dois são o ator Julio Rocha, que ganhou fama com novelas como “Duas Caras” e “Fina Estampa”, da Globo, e o jornalista, escritor e apresentador de TV Manoel Soares, co-fundador da Central Única das Favelas. Os três foram instados pela marca pela relevância que eles têm para o tema Paternidade Ativa.

“Ser pai não é apenas assistir, acompanhar, vê-los crescerem”, afirma o ator Julio Rocha no vídeo que gravou para a campanha. “É estar presente de verdade, por inteiro, a cada segundo, sejam eles bons ou ruins”.

Já Thiago Queiroz sustenta o seguinte: “Os pais precisam marcar presença na vida dos filhos não só fisicamente, mas também emocionalmente”. Os vídeos da campanha podem ser vistos no canal da marca no Instagram (@sandcartago) e, os modelos, conferidos no site da marca.