Bvlgari lança nova linha Serpenti, com o relógio escondido na pulseira

O sonho de toda marca de luxo é ter uma identidade forte, reconhecida imediatamente por seus apreciadores. Na relojoaria, a Panerai se destaca pela proteção da coroa e os números grandes. O Submariner da Rolex é uma espécie de bússola para os modelos de mergulho do mercado. Os formatos do Royal Oak, da Audemars Piguet, e do Nautilus, da Patek Philippe, podem até serem confundidos por um leigo – mas não poderiam ser mais diferentes para os fãs das duas marcas.

A Bvlgari tem como marca a interseção entre a relojoaria e a joalheria – além, é claro, do uso do V como U, em referência a sua origem romana. Esta semana, durante a LVMH Watch Week, o salão de relojoaria virtual do conglomerado de luxo, a Bvlgari apresentou quatro novas versões de sua joia-relógio no formato de serpente.

A linha Serpenti tem formato de uma serpente, finamente trabalhado em metais e pedras preciosas, que envolve os pulsos das consumidoras – e traz o relógio dentro da boca do fascinante ofídio. Os lançamentos agora fazem parte das comemorações dos 80 anos do primeiro relógio secreto da marca e revisitam o icônico design dos anos 1950.

As novas criações vêm equipadas com o novo movimento mecânico Piccolissimo, um dos menores do mundo, inteiramente concebido e produzido dentro da manufatura Bulgari em Le Sentier, na Suíça. O calibre BVL100 revive os movimentos mecânicos diminutos que equipavam todos os relógios femininos da marca até o início dos anos 1970.

Com 12,30 mm de diâmetro e 2,50 mm de espessura, o calibre BVL100 com indicação de horas e minutos fica alojado na cabeça do réptil dentro de um recipiente próprio. A manufatura aproveitou a experiência no domínio dos relógios Finissimo para criar um movimento muito compacto, pesando apenas 1,30 gramas.

Os 102 componentes foram miniaturizados. A reservas de marcha é de 30 horas. Ao pressionar a língua, a cabeça da cobra é aberta e o relógio é revelado. Uma coroa bidirecional localizada no fundo da caixa permite corda manual e ajuste de tempo.

A Bvlgari tem experiência em movimentos diminutos. O lançamento do Octo Finissimo em 2014 foi um momento decisivo na história dos relógios da marca. O modelo vem superando um recorde após o outro há sete anos consecutivos em calibres ultrafinos. Não é exagero dizer que o modelo redefiniu o conceito de relógio esportivo de luxo.

O Serpenti é um clássico da marca. A Bvlgari criou um modelo para Elizabeth Taylor quando ela interpretou Cleópatra nos estúdios Cinecittà, em Roma, em 1962. De lá para cá, o emblemático réptil recebeu diversas reestilizações. A serpente foi escolhida, entre outros motivos, por seus vários valores simbólicos, como feminilidade, renascimento, sorte, sedução e tentação.

A seguir, um breve descritivo dos quatro modelos da linha batizada como Serpenti Misteriosi High Jewellery Secret Watches. Os preços em dólares não representam os valores praticados no Brasil, ainda sem definição. As vendas acontecem sob encomenda.

Ref. 103559

Caixa de 40 mm em ouro rosa lacado a preto, dois diamantes de lapidação pera, mostrador pavimentado com diamantes; pulseira de duas voltas em ouro rosa lacado a preto. Preço no exterior: 166.000 dólares

Ref. 103560

Caixa de 40 mm em ouro branco, lacada a verde e cravejada com diamantes lapidação brilhante, duas esmeraldas lapidação pera, mostrador pavimentado com diamantes; pulseira de duas voltas em ouro branco lacada a verde cravejada com diamantes de corte brilhante. Total de 369 diamantes. Preço no exterior: 228.000 dólares

Ref. 103558

Caixa de 40 mm em ouro rosa cravejada com diamantes lapidação brilhante e inserções turquesa, duas rubelitas lapidação pera, mostrador pavimentado com diamantes; pulseira dupla em ouro rosa cravejada de diamantes e inserções de turquesa. Total de 724 diamantes. Preço no exterior: 251.000 dólares

Ref. 103561

Caixa e cabeça em ouro branco de 40 mm cravejados com 626 diamantes redondos lapidação brilhante, duas esmeraldas lapidação pera, mostrador pavimentado com diamantes; pulseira de duas voltas em ouro amarelo cravejada com diamantes redondos lapidação brilhante, cauda em ouro branco cravejada com diamantes redondos lapidação brilhante. Total de 795 diamantes. Preço no exterior: 274.000 dólares