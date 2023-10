Burger King e Fila lançam collab em linha de roupas; veja peças e como comprar

Pela primeira vez na história a Fila, marca de roupas esportivas, fechou uma parceria exclusiva com uma rede de fast food. Com o Burger King, as marcas apresentam uma colaboração inédita inspirada no lifestyle urbano, que promete "botar fogo" nas roupas e acessórios.

Longe de estampas com hambúrgueres e logos muito explícitos, a collab das marcas criou um estilo voltado para as chamas — uma inspiração no famoso "Grelhado no Fogo" do Burger King. Esse é o primeiro contato tanto da marca de roupas no universo do fast food quanto da rede de hambúrgueres na moda.

"Estamos entusiasmados com o lançamento da collab Fila x Burger King e acredito que seja uma das mais marcantes dos últimos tempos. Conseguimos unir, de forma criativa e original, duas marcas icônicas e desenvolver produtos exclusivos que combinam elementos característicos de duas grandes histórias”, comenta Adriana Magalhães David, head de Marketing da Fila Brasil.

Veja as peças da collab entre Fila e Burger King

O protagonista da nova linha é o sneaker FX-33. Com lifestyle urbano, inspirado nos tênis de basquete, o calçado chega nas cores off-white e marrom, com um toque de "cheddar", em laranja, na parte de dentro. São dois cadarços que o acompanham, além da possibilidade de customização do logo: tanto em couro quanto com um tira com estampa de chamas de fogo. A peça possui cano médio, cabedal estruturado, construído em microfibra premium com sobreposição de materiais e detalhes pespontados.

A coleção ainda conta com boné, bucket hat, meias e uma shoulder bag (com logo personalizado), inspirada na famosa “carne grelhada no fogo” do Burger King. Tudo misturado com as cores da marca de fast food (laranja e marrom) e o clássico off-white da Fila.

Como comprar a nova linha?

A linha toda estará disponível no site oficial da Fila, a partir do dia 18 de outubro. Os preços variam entre R$59,99 e R$599,99.

As únicas lojas físicas oficiais da marca no BarraShopping e na Artwalk também venderão a linha nova.

Criação da campanha

A campanha foi criada pela agência David e traz o conceito do fogo em uma narrativa na qual um personagem busca, através de novos experimentos, transformar o icônico Whopper do Burger King em uma coleção exclusiva. Depois de muito estudo que expõe o sanduíche a uma temperatura altíssima, o resultado é surpreendente: a criação do sneaker FX-33.

"Conseguimos traduzir o fogo do BK, de forma divertida e cheia de estilo, em cada detalhe da coleção que desenvolvemos junto com a Fila. Queremos continuar surpreendendo nossos consumidores de forma criativa, levando nossa marca para o coração do público jovem. Trabalhar com collabs já é uma marca registrada de BK, mas os produtos desenvolvidos com a Fila com certeza vão surpreender ainda mais os nossos clientes”, afirma Juliana Cury, vice-presidente de marketing e vendas da Zamp, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no Brasil.