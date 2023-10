Juliette e Duda Beat são acusadas de plagiar canção 'AmarElo' de Emicida; entenda

Juliette e Duda Beat, intérpretes da nova música "Magia Amarela" estão sendo acusadas de plagiar a canção "AmarElo" do rapper Emicida. A denúncia foi feita pelo irmão do cantor, Evandro Fioti, nesta terça-feira, 17.

"Sobre apropriação e tudo aquilo que a gente discursa sobre ética? Então, esse mercado tem bem pouco. Sem criticar as artistas que inclusive admiro. Mas nosso jurídico vai trabalhar! ", publicou Evandro pelas redes sociais

Segundo Evandro, no refrão da música: "Família, amigos/mais cores pra nós/sorte de quem prova essa magia/a cor da vida é amar elos reais", a música faz a mesma referência que "AmarElo", trazendo a ideia do elo que se conecta as pessoas. Além disso, a estética amarela como identidade visual também faz alusão a canção.

Apesar da acusação, tanto Juliette como Duda Beat ainda não se pronunciaram. "Magia Amarela" também traz participação especial de Pablo Vittar e Majur.

