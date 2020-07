Brasileiras gastam R$ 1.530 por ano em maquiagem e cosméticos

Em média, a mulher basileira gasta 1.530 reais em maquiagem e cosméticos todo ano. A descoberta é de uma nova pesquisa da Picodi, site de base dos códigos e cupons de descontos no Brasil. As entrevistas foram feitas online, em junho.

Trinta e nove porcento das mulheres compram um cosmético novo quando encontram uma promoção, enquanto 32% só fazem a compra quando o produto acaba. O fator preço é o mais importante na hora de comprar, seguido dos fatores marca, preferências pessoais e recomendações vindas de blogueiras e influencers da área.

A máscara é o item mais querido pelas brasileiras, seguido de batom/gloss e base.

Na comparação com outros países, as brasileiras gastam mais com cosméticos do que argentinas, mexicanas, suecas e suíças, mas menos do que espanholas, portuguesas, americanas e britânicas.

Mas não são todas as brasileiras que gostam de maquiagem; 37% passam maquiagem todos os dias, enquanto 44% só usam maquiagem de vez em quando e 13,9% não usam maquiagem.

Confira os resultados completos da pesquisa da Picodi:

Pesquisa sobre cosméicos da Picodi Pesquisa sobre cosméicos da Picodi

