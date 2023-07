Brasil tem duas sorveterias entre as 100 mais icônicas do mundo, segundo atlas da gastronomia

Duas sorveterias brasileiras estão entre as mais icônicas do mundo, segundo o guia gastronômico TasteAtlas, divulgado no dia 21 de julho. A Cairu, de Belém, no Pará, e a Sorveteria da Ribeira, de Salvador, na Bahia, aparecem na lista ao lado de outros estabelecimentos italianos, alemães, argentinos, e franceses. A lista não é um ranking -- sem uma escala de qual é o melhor -- e é feita com dois tipos de votos: popular e de críticos especializados. Mais de 50.000 pessoas usam a plataforma.

"A lista abrange estabelecimentos que aperfeiçoaram seu ofício por mais de um século, servindo sabores consagrados pelo tempo, como chocolate e pistache, ou combinações inventivas como ricota e pera, sementes de gergelim e arroz", explica o TasteAtlas, que faz listas de outras listas gastronômicas. A escolha não é somente pelo estabelecimento, mas pelo sabor dos sorvetes de cada uma delas. As duas brasileiras trazem gostos autênticos do país.

How many of the world's best ice creams* have you tried? View 100 most iconic gelaterias you have to visit, and their 100 iconic flavors you have to try in this lifetime: https://t.co/hbRluvlSdg pic.twitter.com/4uJoOqEF04

