BMW lança M440i Coupé estilizado por Gabriel Wickbold em NFT

Artista queridinho da Faria Lima, o fotógrafo Gabriel Wickbold acaba de lançar mais uma obra do seu projeto digital em parceria com a BMW, em que costumiza modelos da marca com artes 100% digitais que são transformadas em NFT. Desta vez, a obra foi aplicada em um M440i Coupé, que ganhou linhas em azul, inspiradas no alto volume de conexões presentes no mundo virtual.

“A série de obras em NFT reforça os principais atributos da marca, levando o Puro Prazer de Dirigir e a arte de forma virtual. O modelo da vez é BMW M440i Coupé, com linhas elegantes e esportivas, design com grande personalidade e ousadia”, destaca Jorge Junior, Head de Marketing da BMW Brasil.

Intitulada "I'm Online", a mais recente obra da série indaga sobre os sufocamento do ser humano em meio a tanta conectividade. "Passamos a maior parte do tempo hipnotizados por um mar de informação que passa diante de nossos olhos”, afirma Gabriel Wickbold. “O problema está em como dialogamos com a verdade. Essa performance claustrofóbica quer representar cada um de nós”, completa o artista."

Lançada em agosto, a primeira obra divulgada, “Sexual Colors”, customizou o BMW Série 3. Ao todo, serão cinco obras dos modelos BMW divulgadas até o final da ação, em dezembro, que serão leiloadas pela galeria de Gabriel Wickbold. O valor arrecadado será doado para uma instituição, selecionada pela galeria, com foco em estimular a formação e a capacitação de profissionais para se tornarem artistas.

Sobre o BMW M440i Coupé

Conhecido mundialmente pela performance e Puro Prazer de Dirigir, o BMW M440i Coupé entrega esportividade, um desenho distinto, muita tecnologia e conectividade. O modelo conta com performance refinada: motor de seis cilindros em linha 3.0L TwinPower Turbo com 387cv de potência, entre 5.800rpm e 6.500rpm, 500Nm de torque a somente 1.800 rpm, que o faz arrancar de zero a 100 km/h em 4,8 segundos e atingir a velocidade máxima de 250km/h.