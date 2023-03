Bar dos Arcos: nova carta de drinques faz homenagem às mulheres

Para o mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Bar dos Arcos, localizado no no subsolo do Theatro Municipal de São Paulo, homenageia histórias de mulheres com uma carta de drinques.

As receitas carregam em seus títulos referências como: "A mulher do fim do mundo" (Elza Soares), "O segundo sexo" (Simone de Beauvoir) e "A Eleita" (Erika Hilton).

Desde que passou a ocupar o subsolo do Theatro Municipal de São Paulo, em 2018, o Bar dos Arcos teve seus corredores comandados por mulheres, da recepção até o balcão.

Sabendo que essa não é a realidade em todos os lugares e na intenção de dar espaço e voz a todas as figuras femininas, o estabelecimento criou uma nova carta de drinques desenvolvida por Michelly Rossi em conjunto com o seu time Telles Almeida, Maiara Rodrigues, Thiago Farias, Fab Canne, João Salustiano, Carlos Roberto Teles, Luigi Minotto, Gabriela Fernandes e Marcia Romualdo.

Com o nome do menu inspirado na obra Um teto todo seu, considerada um dos 100 livros do século pelo jornal francês Le Monde, a autora Virginia Woolf afirma que "[...]um espaço livre de interrupções e tempo suficiente para se dedicar são as duas condições básicas para que uma mulher se torne escritora", o Bar dos Arcos traz a seguinte reflexão: “quais as condições básicas para que as mulheres possam ocupar os espaços que gostariam?”.

A nova carta de drinques

Partindo desse princípio nasce a nova carta que homenageia, em 24 drinques autorais, mulheres que fizeram história, seja como cantoras e compositoras, filósofas e escritoras ou políticas e ativistas.

Dentre as opções, os coquetéis ‘A Cria da Maré’, homenagem a Marielle Franco, que defendia o feminismo, os direitos humanos e denunciou vários casos de abuso de autoridade por parte de policiais contra moradores de comunidades carentes. A bebida tem sabor herbal, refrescante e leve picância, preparada com Singleton 12 anos, vermute branco com pimenta biquinho e de cheiro, vermute seco e Fernet Branca (R$ 48).

Já a ‘A Tropicalista’ faz referência a Gal Costa, eleita como a sétima maior voz da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil. O drinque aveludado e com notas doces e frutadas, produzido com Rum blanco com banana nanica, xarope de casca de banana, canela e limão. (R$ 32).

O coquetel que leva o nome da carta, Um Co(r)po Todo Seu, e homenageia a autora modernista Virginia Woolf, com obras que se destacam pelas temáticas do protagonismo feminino, questões de gênero e identidade é produzido com cachaça com pimenta, xarope de goiabada, mix de limões e aquafaba, com notas cítricas e doce (R$ 32).

Na nova carta também há opções não alcoólicas como é o caso de ‘A Pequena Notável’, tributo a Carmen Miranda, cantora, dançarina e atriz luso-brasileira, com carreira artística que transcorreu no Brasil e Estados Unidos entre as décadas de 1930 e 1950. O drinque é feito com cordial de hibisco, mix de limões e ginger ale (R$ 24); e ‘Fruto Proibido, em condecoração a Rita Lee, cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz, escritora e ativista brasileira. É uma das mulheres mais influentes do Brasil. O coquetel é preparado com maçã clarificada e carbonatada preshh (R$ 26).

O bar apresenta outra novidade. Quem tiver dúvidas da escolha do drinque poderá responder um quiz no celular que irá indicar o drinque ideal do cardápio.

