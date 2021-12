Avenida Paulista comemora 130 anos com atividades culturais até domingo

Em comemoração aos 130 anos da avenida Paulista, a partir de amanhã (8) as instituições da Paulista Cultural promoverão comemorações online e presenciais nas sete instituições: Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House São Paulo, MASP e Sesc Avenida Paulista. Confira a programação que acontece até domingo (12).

IMS Paulista Avenida Paulista:

130 anos de história no acervo do IMS. Palestra on-line com Andrea Ronqui. Para celebrar os 130 anos da avenida Paulista, vamos falar sobre a história de sua criação, sobre as mudanças que a transformaram na avenida que conhecemos hoje e sobre alguns episódios importantes durante esse período. De zona residencial da burguesia em ascensão a centro financeiro, comercial, cultural e cívico, hoje a Paulista atrai todos os tipos de pessoas para as mais variadas atividades. Conhecer melhor a trajetória da avenida pode se transformar numa prática de cidadania: mergulhar no passado para preparar o futuro, pois o processo de constante mudança não acaba em 2021.

Quando: 8/12 das 18h às 19h30 Evento online sem necessidade de inscrição prévia Transmissão ao vivo pelo YouTube do IMS e Facebook do IMS Classificação indicativa: livre Grátis

Itaú Cultural

Ocupação Benjamim de Oliveira: Exposição presencial em cartaz, a Ocupação Benjamim de Oliveira mergulha no universo do circo no Brasil entre os séculos 19 e 20 a partir da história de Benjamim de Oliveira. Nascido em Pará de Minas (MG), filho de uma mulher escravizada com o capataz da fazenda, ele fugiu de casa aos 12 anos com uma trupe de circo e tornou-se um dos homens mais importantes para o desenvolvimento e a modernização desta arte no Brasil. Fortaleceu a introdução da linguagem teatral no circo, e, ainda, atuou em filmes e gravou discos. A mostra reúne cerca de 120 peças, entre jornais da época, fotografias, objetos circenses originais, livros, documentos e fonogramas de músicas.

Visitação presencial: até 27.2.2022 Horário: de terça a domingo, das 11h às 19h. Endereço: Av. Paulista, 149. Classificação indicativa: livre Grátis

Sesc Avenida Paulista

CHAMA: Monumento virtual de luto, uma chama eterna e ininterrupta em memória aos mortos, que permanecerá acesa durante um ano. A CHAMA está instalada fisicamente no Sesc Avenida Paulista e, também, é transmitida ao vivo por meio do site: ‘A Extinção É Para Sempre’. Nesta obra, a participação do público será fundamental. Pessoas de diversas partes do mundo são convidadas a se inscrever no site para compartilhar sua própria Chama, compondo um chamado internacional ao luto, à pausa e à dignificação de cada perda.

Visitação presencial: Até 25.5.2022 Horário: de terça a sexta, das 10h às 21h30. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30 Endereço: Av. Paulista, 119 Visitação on-line: de segunda a domingo, 24 horas por dia, em: aextincaoeparasempre.sescsp.org.br Classificação indicativa: livre Grátis

Sesc Avenida Paulista

Alerta de Spoiler! A Intervenção Literária presencial tem um pacote cheio de história na Biblioteca do Sesc Avenida Paulista. Quem entra no espaço, dá de cara com as sacolinhas de papel pardo do “Alerta de Spoiler”, aquela brincadeira em que você pega um livro emprestado sem saber qual é. A única pista é um bilhete pendurado em cada pacote com o spoiler da obra. Nessa temporada, os livros foram indicados por cinco convidados como Silvero Pereira, Dona Jacira, Chico Felitti, Katú Mirim e Letícia Rodrigues.

Retirada dos livros: até 30.12.2021 Horário: de terça a sexta, das 10h às 21h30. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h30. Endereço: Av. Paulista, 119 Classificação indicativa: 16 anos. Grátis

Sesc Avenida Paulista

Troco um Causo por um Conto Intervenção Literária presencial O escritor Daniel Viana propõe uma troca poética com o público. Ouve depoimentos reais das pessoas e transforma, de imediato, em um conto ou poesia datilografada em guardanapos coloridos. O resultado criativo, inspirado no causo contado, é oferecido ao contador da história. Uma oportunidade para o público narrar as passagens da vida para que o poeta as transforme em poesias.

Horário: quarta, sábado e domingo, das 14h às 17h. Endereço: Av. Paulista, 119 Classificação indicativa: livre. Grátis

Sesc Avenida Paulista

Gira Pássaro Intervenção Artística presencial Intervenção artística que une textos poéticos, elementos da cultura popular, fauna e flora brasileiras. Os visitantes poderão acionar uma roleta que indicará uma espécie de pássaro que "trará a sua sorte" na forma de uma palavra-pista. Propondo-se a construção poética de pequenos textos e troca de saberes e afetos. Com Projeto Matilha.

Horário: quarta, sábado e domingo, das 11h às 13h. Atividade presencial Endereço: Av. Paulista, 119 Classificação indicativa: livre Grátis. Acesso mediante agendamento pelo app Credencial Sesc SP ou em sescsp.org.br.

Sesc Avenida Paulista

Plante Poema Intervenção Artística presencial Intervenção artística na qual o público é convidado a criar um texto poético, que será "plantado" em um canteiro coletivo. O participante poderá levar um texto escolhido a partir de temas sugeridos ou de acordo com suas emoções, além de ser presenteado com um ramo, semente ou muda, acompanhado de uma indicação poética das propriedades das plantas oferecidas. Com Projeto Matilha.

Horário: quarta, sábado e domingo, das 15h às 17h. Atividade presencial Endereço: Av. Paulista, 119 Classificação indicativa: livre Grátis. Acesso mediante agendamento pelo app Credencial Sesc SP ou em sescsp.org.br.

Centro Cultural Fiesp

Era Uma Vez o Moderno [1910-1944] A exposição é uma parceria do Centro Cultural Fiesp (CCF) e o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP). A mostra reúne diários, cartas, manuscritos, fotos e obras dos artistas e intelectuais, que fizeram parte das iniciativas em torno da implantação de uma arte moderna no Brasil. Com mais de 300 obras e documentos, a mostra fará o público revisitar três décadas dessa história e, em especial, conhecer as produções dos autores e pensadores que participaram da Semana de Arte Moderna, em 1922.

Visitação presencial: de 10.12.2021 até 29.5.2022 Horário: de quarta a domingo, das 11h às 20h. Endereço: Av. Paulista, 1313. Classificação indicativa: livre. Grátis

Itaú Cultural

Tunga: conjunções magnéticas Exposição presencial Com aproximadamente 300 obras, a exposição, que abre para o público às 11h, do dia 11, tem curadoria de Paulo Venancio Filho e celebra a produção artística de Tunga (1952-2016), figura emblemática das artes visuais do país. A diversidade de suportes, como desenhos, esculturas, objetos, instalações, vídeos e performances revela os múltiplos interesses de Tunga, que percorria diferentes áreas do conhecimento, como literatura, matemática, arte e filosofia. O artista explorou materiais como ímãs, vidro, feltro, borracha, dentes e ossos. Além do Itaú Cultural, a mostra estende-se para o espaço do Instituto Tomie Ohtake, que exibe duas obras de grandes dimensões.

Visitação presencial: de 11 de dezembro 2021 a 10 de abril de 2022 Horário: de terça a domingo, das 11h às 19h. Endereço: Av. Paulista, 149 Classificação indicativa: 12 anos Grátis Instituto Tomie Ohtake: Av. Faria Lima 201 – Complexo Aché Cultural. Entrada pela Rua Coropés, 88, Pinheiros, São Paulo.

Japan House São Paulo

Bingo da JHSP. Brincadeira infantil presencial. Como parte das comemorações do aniversário da Avenida Paulista, a Japan House São Paulo promoverá um bingo presencial, no qual as crianças terão a oportunidade de conhecer e se familiarizar com palavras, objetos e conceitos da cultura japonesa de forma lúdica e divertida. Desenvolvida pela equipe do Educativo da instituição, a atividade presencial conta com o apoio da Pilot Pen.

Horários: 11h, 14h30 e 16h30 Duração: 50 minutos cada sessão Atividade presencial Senhas disponíveis para retirada na recepção 1h antes de cada atividade (vagas limitadas) Endereço: Av. Paulista, 52 Classificação indicativa: livre. Grátis

Casa das Rosas

Presepe: História de Natal Sarau presencial e on-line Esta apresentação proporcionará um sarau natalino a partir de contos, poemas e canções. Guimarães Rosa, Mário de Andrade, Mário Quintana e Manuel Bandeira passeiam pelo presépio de acordes e palavras deste natal brasileiro. Nesta atividade, o grupo Canto Livro será formado por Jean Garfunkel (voz e violão), Pratinha Saraiva (flauta e bandolim) e a Juliana Rizzo (voz e narração).

Horário: das 14h às 15h. Evento presencial no Jardim do Museu sem necessidade de inscrição prévia Endereço: Av. Paulista, 37 A atividade também será transmitida pelo canal de YouTube da Casa das Rosas Classificação indicativa: livre. Grátis

MASP

Oficina da Comuna. Atividade presencial. Inspirada pela estética dos burgos medievais e paisagens da cidade de São Paulo, a oficina ministrada pelo coletivo Revistacomando propõe um exercício de criação a partir de um jogo de matrizes xilográficas, unindo elementos das cidades modernas e antigas. Os participantes irão compor sua própria comuna (termo utilizado na Idade Média para as cidades que conquistaram a emancipação do seu território), utilizando um conjunto de peças modulares que possibilitam uma infinidade de cenários na impressão de xilogravuras – elas poderão ser levadas para casa ao final da atividade.

Horário: das 10h30 às 16h30. Oficina presencial: é necessário retirar uma pulseira de identificação na recepção do MASP, atividade por ordem de chegada. Endereço: Av. Paulista, 1578 Classificação indicativa: livre. Grátis. O MASP terá entrada gratuita durante todo o domingo, 12.12, das 10h às 18h (entrada até às 17h30) mediante agendamento online pelo link masp.org.br/ingressos.