Arte, gastronomia e tênis: Miami se transforma para receber os melhores tenistas da temporada

Uma orla de água azul celeste que à noite é iluminada por diversos letreiros neons de seus hotéis e restaurantes com arquitetura art déco. Ruas movimentadas e repletas de ótimos restaurantes com comida cubana e muita música. Mais “holas” do que “his” quando encontramos as pessoas. Mais uma das cidades que nunca dormem. Assim é Miami, o pedaço mais latino do Hemisfério Norte, e a cidade que mais se aproxima de Cuba do que dos Estados Unidos.

Mas, a cidade ainda tem muito mais para ser visto. Reconhecida como uma capital cultural, Miami é cercada por arte, seja nas ruas, seja nas galerias de arte com os mais renomados nomes da atualidade.

A cidade também é a casa do Miami Heat, time de basquete da liga NBA e que tem milhares de fãs ao redor do mundo. E, como se tudo isso ainda não bastasse, por duas semanas a cidade também respira um esporte específico: o tênis, com torneios WTA 1000 e ATP 1000.

E foi o Miami Open que me trouxe até aqui. Ontem, 27, assisti a três jogos nas quadras do Hard Rock Stadium. Durante os dias do ATP, a quadra principal do estádio deixa de sediar os jogos de NFL — futebol americano — do Miami Dolphins e é transformada em uma quadra rápida de tênis — sim, reconstruída a cada ano.

Ao chegar no complexo, você se depara com diversas marcas conhecidas do público brasileiro fazendo suas ações de marketing como patrocinadoras e apoiadoras dos torneios.

Para além da quadra principal, diversos outros estádios menores também sediam jogos e treinos dos principais nomes que arrastam milhares de fãs para o espaço. Para acessar, em muitos casos, o tíquete geral já é suficiente. Assim, também pude assistir ao jogo de duplas que tinha o brasileiro Marcelo Melo em uma das pontas junto com o francês Roger-Vasselin.

Vi algumas jogadas de perder o fôlego, mas a dupla foi eliminada em dois tie-breaks. Aqui, o português imperou nas arquibancadas, dando fôlego para as duplas fazerem um jogo digno de quartas de final. Enquanto isso, Sinner eliminava Machac na quadra principal — e os gritos da torcida ecoavam por todo o complexo.

Chegou então a hora de ir até o palco principal do evento e acompanhar dois superjogos. O primeiro, com uma torcida bem nacional pela americana Pegula, teve momentos de muitos erros e recuperações. Mesmo ao som de palmas e muitos “Let’s go, Jess”, Pegula foi eliminada pela russa Alexandrova em um jogo de três sets.

Para fechar a noite, o número 4 do mundo enfrentou o chileno Nico Jarry e o estádio cheio de latinos que cantava "Chi-chi-chi Le-le-le". Medvedev levou facilmente o primeiro set, por 6 a 2, mas enfrentou jogadas de rede que fizeram todo o público vibrar com Jarry. Ainda assim, no tie-break, a quadra coroou mais um russo e leva Medvedev até as semifinais masculinas.

A multidão que enfrentamos ao sair do estádio foi sem igual, mas nada que comprometesse a organização. Aliás, por si só, a organização do evento foi um destaque à parte, desde os estacionamentos, a entrada principal com um staff cortês avisando o que podia ou não entrar no estádio e o mar de gente ao final caminhando calmamente.

O clima quente é um convite para estar na rua, celebrando a vida e comemorando o que a cidade pode oferecer. Se você quer ter uma experiência de participar de um dos maiores torneios do mundo, Miami pode ser a sua solução perfeita: sol, praia e muitos torcedores apaixonados pelo tênis.