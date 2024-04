Inter Miami x Monterrey: onde assistir, horário e escalações pela Liga dos Campeões da Concacaf

O Inter Miami e o Monterrey se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 21h, no Lockhart Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A partida é válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Concacaf e terá transmissão do Star+.

O clube dos Estados Unidos avançou para esta etapa da competição continental depois de superar o Nashville FC, com destaques para as performances de Luis Suárez e Lionel Messi. Por outro lado, os mexicanos, vistos como um dos favoritos da ConcaChampions, eliminaram o Cincinnati nas oitavas de final.

Messi estará no jogo do Inter Miami x Monterrey?

No entanto, há incerteza em relação à participação de Lionel Messi no jogo, pois ele será avaliado antes do início da partida.

O jogador argentino está ausente desde 13 de março, devido a uma lesão na coxa que o impediu de participar das três rodadas seguintes da Liga Norte-Americana (MLS) e de dois amistosos da seleção argentina.

Onde assistir ao vivo o jogo do Inter Miami x Monterrey hoje pela Liga dos Campeões da Concacaf?

O jogo desta quarta-feira, às 21h , entre Inter Miami x Monterrey terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Inter Miami x Monterrey hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Inter Miami

Callender; Gressel, Avilés, Krivtsov, Freire e Jordi Alba; Redondo, Busquets e Gómez; Messi (Taylor) e Suárez.

Técnico: Gerardo Martino

Provável escalação do Monterrey

Andrada; Medina, Guzmán, Moreno e Arteaga; Romo e Rodríguez; Meza, Canales e Gonzalez; Berterame.