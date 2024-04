Após Nova York, Swarovski inaugura flasgship em Milão

Após inaugurar a flagship em Nova York em dezembro do ano passado, a Swarovski anuncia a inauguração de sua primeira flagship na Itália. Localizada no número 31 da Piazza Duomo, a nova loja reflete a grandiosidade do destino mais emblemático de Milão, com quatro vitrines que irradiam as cores da marca Swarovski.

Distribuída em três andares e com 550 metros quadrados, a Swarovski Duomo é uma experiência. No interior, os visitantes podem descobrir as coleções da Swarovski, desde joias de cristal, relógios, decoração para a casa e até óculos com cristais, utensílios de mesa e produtos de edição limitada; explorar os cristais da Swarovski e as colaborações cristalizadas com marcas globais; e maravilhar-se com as coleções de joias finas Swarovski Created Diamonds, que são reveladas na Europa pela primeira vez em uma área de salão dedicada a diamantes cultivados em laboratório.

Segundo andar da flagship da Swarovski em Milão. (Divulgação/Divulgação)

Imaginado e desenhado pela Diretora Criativa Global Giovanna Engelbert como parte da sua visão mais ampla da Swarovski e do seu novo espaço de venda no varejo.

"Estou empolgada com o lançamento da nossa flagship na Piazza del Duomo. É ótimo ver a minha visão criativa para a Swarovski, personificada pela flagship, ganhar vida na minha cidade natal, Milão. Sempre adorei a forma como "os milaneses" usam as suas joias: há uma ousadia, uma simplicidade e uma intenção fascinante. A nossa flagship é um portal para o mundo da Swarovski, onde a extravagância e a alegria se encontram com a elegância e, finalmente, onde o cristal revela o seu verdadeiro poder como catalisador da criatividade - bem no coração de uma cidade que é a capital da moda e da criatividade", diz Engelbert.

Entrar na loja principal é como entrar numa caixa de joias repleta de tesouros alegres e extravagantes que prestam homenagem à beleza do cristal e à herança de 129 anos da marca.

No primeiro andar da loja, são exibidas as coleções de joias em cristal, como as icônicas famílias Millenia, Hyperbola, Infinity e Matrix, bem como peças hipnotizantes das novas coleções primavera/verão 2024, inspiradas em um universo subaquático.

Imersos no ambiente colorido, os clientes serão cativados por uma parede de LED monumental que apresenta conteúdos deslumbrantes da marca, bem como oito vitrines octogonais que contêm quadros em miniatura cristalizados, cada um recriando momentos inesquecíveis da herança da Swarovski na moda e na vida cultural de Milão.

No segundo andar, os clientes podem explorar as novas coleções de óculos Swarovski, incluindo designs exclusivos da Swarovski Duomo, bem como áreas dedicadas ao lifestyle dos cristais, apresentando coleções de decoração para a casa, artigos para colecionadores e utensílios de cozinha.

No 2º andar existe um espaço multiusos dedicado à forma como os cristais Swarovski atuam como um catalisador criativo, inspirando a inovação na moda e no design. Onde os clientes podem descobrir as peças do Creators Lab e do Young Talent Program, plataformas de colaboração criadas pela Swarovski para fomentar e apoiar a criatividade. As peças do Creators Lab de Marina Raphael, Aquazzura, Abc, Liberal Youth Ministry e Golden Goose juntam-se a uma galeria exclusiva de criações de jovens designers milaneses e europeus que incorporam cristais Swarovski no seu trabalho.

E, pela primeira vez no mundo, uma área especial de exposição exibe a linha de cristais soltos e pedras preciosas da Swarovski em todos os tamanhos, cores e efeitos, permitindo que os clientes naveguem por todo o acervo para se inspirarem.

Após a nomeação de Giovanna Engelbert como Diretora Criativa Global em 2020, a Swarovski acelerou a sua entrada na esfera do luxo, adotando uma estética mais ousada e colorida e refrescando o seu universo de vendas a varejo com novas lojas e flagships nas principais cidades globais, incluindo Xangai, Zurique, Nova Iorque e Seul.

A Swarovski está empenhada em proporcionar uma experiência de venda sustentável, e a Swarovski Duomo é avaliada de acordo com as Certificações GLEAM – a estrutura da marca para abordar os impactos sociais e ambientais ao longo do ciclo de vida de uma loja.