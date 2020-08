Ameaça à Netflix? Brasil ganha primeiro serviço de streaming gratuito

Os serviços de streaming hospedados no Brasil ganharão nesta sexta-feira 14 um concorrente. Trata-se da Vix Cine e TV, primeira plataforma de vídeos on demand que trará ao país mais de 1.500 horas de filmes e séries sem cobrar nada de seus usuários.

Segundo a plataforma, assim como já acontece lá fora, no Brasil a monetização se dará por meio de propagandas de 30 segundos exibidas ao dar play no conteúdo. Com uma imensa gama de produções em língua espanhola, a Vix Cine e Tv desembarca por aqui depois de fazer sucesso em países latino-americanos, no México e na comunidade latina que vive nos Estados Unidos.

“A expansão da nossa plataforma é um marco em nossos esforços para atender nossos públicos em português e espanhol onde quer que eles estejam”, diz Rafael Urbina, CEO da VIX. “O aplicativo já é o número um de entretenimento no Google Play do México e em outros países da América Latina”, diz.

O catálogo da plataforma contempla filmes e séries de diversos gêneros, além de produções originais da Vix. A estréia tratá documentários como “Cidade Cinza”; “Pelé – a Origem” e filmes como “Breaking Through – No Ritmo do Coração”, com Bruna Marquezine e Anitta.

Uma curiosidade é que por aqui, a Vix estreia em parceria com a gigante dos alimentos BRF, que terá uma playlist com receitas usando produtos Perdigão e um canal com vídeos da Churrasqueadas, página especializada em churrasco com mais de 1,5 milhões de inscritos no YouTube. Além do próprio site da marca, a partir de hoje o aplicativo está disponível para download na Apple Store e no Google Play do Brasil.

“Para os anunciantes é uma oportunidade única de aproveitar o tempo do usuário, cada vez mais crescente, nas plataformas de vídeo on demand. É o momento perfeito para que a mensagem da marca chegue com eficácia ao espectador que está com 100% da sua atenção voltada ao conteúdo” diz Enor Paiano, gerente da VIX no Brasil.

A Vix quer surfar a onda de crescimento dos serviços de streaming na quarentena. A Netflix anunciou em julho ter conquistado globalmente 10 milhões de novos anunciantes na pandemia do novo coronavírus. O total já passa de 190 milhões de contas. No Brasil, o serviço passou dos 10 milhões de anunciantes em 2019.

A Amazon Prime Video abriu a operação brasileira, com sucessos como a série de comédia Fleabag e, mais recentemente Little Fires Everywhere, lançada durante a quarentena. Em janeiro, a empresa anunciou que já tinha 150 milhões de assinantes no mundo. O canal deve aumentar o número de produções próprias, mas, assim como a rival Netflix, tem sofrido com a concorrência de outroso canais, como a HBO GO e, em breve, a Disney +.