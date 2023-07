Almoço no condado: 12 restaurantes próximos à Faria Lima

Também chamada de “condado” pelos seus fiéis frequentadores, a avenida Brigadeiro Faria Lima é uma das mais importantes artérias da cidade de São Paulo, integrando as regiões de Pinheiros, Itaim Bibi e Vila Olímpia. Hoje, é considerada o principal centro financeiro do país e abriga grandes empresas do setor. E as exigências de quem trabalha nas redondezas não fica só no meio corporativo, mas também na na busca pelo o que há de melhor na gastronomia. Com isso, selecionamos 12 restaurantes na região que valem a pena a visita.

Dasian

O restaurante Dasian é uma excelente opção para os amantes da culinária asiática. Os pratos são servidos sempre em porções para compartilhar e proporcionam ao cliente uma experiência sensorial única de aromas, cores e sabores, perfeito para visitar na hora do almoço ou a noite para um happy hour delicioso. O espaço conquista quem está em busca de um ambiente completo e moderno, típico dos frequentadores da região. A casa também oferece menu executivo (R$ 120) em que é possível escolher entre três opções de entrada. Para o prato principal as opções ficam por conta do salmão grelhado com yuzu, o Dasian ribeye e o Pad Thai de frutos do mar. Por fim, é possível escolher entre sorvete ou fruta do dia como sobremesa.

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.732 | Térreo – Itaim Bibi. Tel.: (11) 5182-4552. De segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 12h às 23h30. Domingo, das 12h às 22h.

Baleia Rooftop

Para quem deseja ver a Faria Lima de cima, o restaurante perfeito é o Baleia Rooftop, localizado bem no coração da avenida e que proporcionando uma vista panorâmica da cidade. A casa tem quatro ambientes diferenciados com um cardápio agrada a paladares distintos, as opções vão desde peixes nobres e massas caseiras, até os melhores cortes de carnes, que são especialidade da casa. Dois dos ambientes do espaço podem ser reservados para eventos, facilitando a acomodação de grupos. A casa oferece para o almoço opções de como o bife ancho na grelha (R$ 110), e o jarret de cordeiro (R$ 168) e opções de peixes e saladas.

Serviço: Rua Licio Nogueira, 92 – 4 andar. Tel.: (11) 5464-8222. De segunda a sábado, das 12h às 23h30 e domingo das 12h às 22h.

Noma Sushi

Outra opção para os amantes de belas vistas é o recém-inaugurado Noma Sushi, o novo point da imponente Av. Faria Lima. Por lá, é possível apreciar uma excelente culinária japonesa em um ambiente moderno e aconchegante, dividido em três pisos. Uma das grandes atrações é o rooftop sob cúpula envidraçada, perfeito para apreciar os saborosos pratos da casa. A casa oferece opções de menus executivos de R$ 108, R$ 135 e um menu especial para escritórios parceiros R$ 79.

Serviço: Av. Faria Lima, 3400 – São Paulo

Gero

Os frequentadores da região também ganharam em maio uma agradável novidade. O novo Hotel Fasano São Paulo Itaim, localizado no Itaim Bibi, muito próximo a Faria Lima, abriga a segunda unidade do restaurante Gero na capital paulista, que no próximo ano celebra 30 anos de sucesso. O espaço, que conta com 100 lugares, abriga também uma varanda externa. Sua localização está integrada ao lobby e possui uma sala privativa para até 20 pessoas. Desde sua abertura, a casa vem sendo disputadíssima com fila de espera de mais de uma hora e com opções de opções de salada como a insalata caprese (R$89) e massas como e massas como ravioli de mozzarella de búfala (R$129).

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 - São Paulo, São Paulo. Telefone: (11) 3513-7480. De segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h à 00h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 22h.

Gero Panini

Ainda no Itaim, o Gero Panini é a melhor opção para quem deseja uma opção diferente para almoçar. A casa com atmosfera mais descontraída do Grupo Fasano, oferece clássicos sanduíches italianos com opções variadas de paninis e piadines, além de massas e saladas. O local é dividido entre área interna e externa. Lembrando que o ambiente repleto de muito verde, espelhos de água e jardins que contornam a Casa Bandeirista, ponto histórico da cidade é pet friendly e está pronto para receber também o seu animalzinho. Entre as sugestões para o almoço com opções como a entrada de carpaccio de salmão defumado (R$ 71) e o filé de alcatra ao ponto (R$ 89).

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. Telefone: (11) 3168-2494. De segunda a sexta das 12h às 15h e 19h às 22h. Sábado 14h às 22h e Domingo 12h às 19h.

Trattoria Fasano

Para que não dispensa uma boa e clássica comida italiana, a Trattoria Fasano entrega o melhor da gastronomia do Sul da Itália. Os ambientes também não deixam a desejar, com três ambientes aconchegantes a casa ganhou recentemente três lounge na parte externa que são integrados por um grande espelho d’água. O sofisticado endereço, que leva assinatura do arquiteto Isay Weinfeld é disputadíssimo na hora do almoço e oferece diversas opções de saldas como opções de salada como a verde com legumes mistos (R$49) e massas como ravioli verde com queijo de cabra (R$107).

Serviço: Rua Iguatemi s/n – Itaim-Bibi. Telefone:(11) 3167-3322. De segunda a sexta das 12h às 15h e quarta a sexta das 19h às 22h. Sábado das 19h às 22h e Domingo 12h às 18h.

Parigi

Para os fãs de comida ítalo-francesa, o Parigi é a escolha perfeita. Por lá, é possível encontrar receitas típicas de ambas as gastronomias preparadas com maestria pelo chef francês Eric Berland. Localizado na cobertura na rua Amauri, o restaurante oferece além do salão principal uma varanda aberta para o público. Por lá, grandes executivos fecharam muitos negócios em torno da boa comida e bebida.

Serviço: Rua Amauri, 275 – Itaim-Bibi. Telefone:(11) 3167-1575. De quarta a sexta das 12h às 15h e 19h às 22h. Sábado 19h às 22h e Domingo 12h às 18h.

Pirajá

Apesar de descontraído, o bar Pirajá, localizado na Av. Faria Lima, também recebe o público corporativo em peso para um almoço saboroso no bar mais carioca de São Paulo. Os trajes sociais não impedem que os trabalhadores da região desfrutem do samba ambiente e do chop geladinho da casa. No almoço, é possível encontrar um menu Ezécutivo com saladinha, 5 opções de prato principal e o bolinho de estudante para a sobremesa, servido de segunda a sexta-feira. Entre as opções estão o bife à camões (R$58) e o a carne moída com quiabo (R$51).

Serviço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 64. Telefone: (11) 3815-6881. De segunda e Terça - das 12h às 23h. Quarta das 12h às 00h. Quinta das 12h às 01h. Sexta e Sábado das 12h às 02h.Domingo - das 12h às 19h.

La Guapa

A primeira unidade da La Guapa, localizada no Itaim, recebe todos os dias os clientes que estão em busca de praticidade e agilidade. Por lá, desfrutam de uma comida rápida sem perder a qualidade e o sabor. O combo especial (R$39,40) composto por uma salada de mix de folhas, mais duas empanadas da escolha do cliente é a pedida mais que perfeita para um almoço diferente e especial.

Serviço: Rua Bandeira Paulista, 446 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3079-2631. De segunda a sexta, das 10h às 22h. Sábado, das 12h às 22h e domingo: Fechado.

Hospedaria

Originalmente localizado na Mooca, o restaurante do chef Fellipe Zanuto traduz arquitetonicamente a alma do bairro, do passado operário aos avanços da industrialização e a chegada dos imigrantes. A comida do Hospedaria é simples, afetiva e imprevisível: num mês pode contar a história de uma família libanesa, em outro de uma família italiana. Dentre as sugestões do cardápio o Estrogonofe de angus com cogumelos (R$ 65) e o Arroz da Baixada puxado com camarão, peixe branco, lula, creme de abóbora, pimenta dedo de moça e tomate assado. Ainda é finalizado com salada de agrião e batata palha da casa (R$ 72).

Serviço: Rua Clodomiro Amazonas, 216 - Vila Nova Conceição. Telefone: (11) 3168-7291. De segunda das 12h às 15h, terça a quinta das 12h às 15h e 17h às 22h, sexta a sábado das 12h às 22h30 e domingo das 12h às 17h.

Trio

O restaurante Trio, comandado pelo chef Diego Gimenez, abre suas portas no 19º andar do imponente edifício E-Tower, na Vila Olímpia, para quem busca um lugar tranquilo em meio à movimentada região. Com um paisagismo acolhedor, o restaurante que comporta 120 pessoas tem uma vista privilegiada, música ambiente e serviço perfeito e agilizado para quem busca uma boa gastronomia na hora do almoço e até para uma refeição de negócios. Todo envidraçado e acompanhado por um paisagismo acolhedor, o restaurante tem boa gastronomia pelas mãos do chef Diego Gimenez, que apresenta pratos como frutos do mato, com arroz arbóreo com cogumelos, legumes grelhados, molho gremolata e nozes caramelizadas (R$ 85). Vale também a seleção de crudos que pode ser Salmão Gravlax, Carpaccio de Manzo ou Steak Tartar; ou as massas como Capellini ao Pomodoro e Sorrentini de Burrata até pratos vegetarianos como o Tortelli de Chèvre.

Serviço: Rua Funchal, 418 - 19º andar do e-Tower - Vila Olímpia, São Paulo – Fone (11) 3040-2200. De segunda a sexta das 12h às 15h.

Mauli Bowls

Inaugurado em 2018 em uma tranquila rua do Itaim Bibi, a casa traz o conceito de alimentação saudável, sem abrir mão do prazer de comer. O cardápio oferece receitas nutritivas, leves e saudáveis, com muitos ingredientes orgânicos, incluindo opções veganas e vegetarianas. Outros destaques do menu são o Picadinho Mauli (arroz de couve-flor, ovo frito, couve refogada, chips de batata doce assada, farofa low carb, mix de nuts, feijão azuki e filé mignon), carro-chefe da casa, e também encontrado na versão vegetariana por $86, e o Bowl Pôr do Sol (bowl quente com arroz de couve-flor, batata doce assada, tomate cereja assado, homus de cenoura, vagem holandesa grelhada e mix de nuts) por R$68. Para encerrar, Torta Tahine (torta tahine com brigadeiro e caramelo, sem lactose e vegana, adoçada com melado de cana) R$39 e Cheesecake (cheesecake de queijo de cabra com frutas vermelhas adoçado com demerara, sem glúten) a R$35. Também é possível montar o seu Wrap e Bowls.

Serviço: Rua Salvador Cardoso, 51 -Itaim Bibi – São Paulo – SP. Telefone: (11) 3078-2221