Omega lança relógios exclusivos em homenagem aos 60 anos de James Bond

Faz 60 anos que o espião James Bond estreou nos cinemas. E essa data não passou despercebida: a Omega apresentou dois novos relógios inspirados no espião do autor Ian Fleming – fruto da parceria que vem desde 007 GoldenEye, exibido em 1995. De um lado está o Seamaster Diver 300M 60 Years of James Bond; do outro, uma versão batizada Canopus Gold com diamantes coloridos.

Mas qual é a relação entre a marca suíça e o personagem? “Eu tinha a certeza de que o comandante Bond, como um homem da Marinha, um mergulhador e um cavalheiro discreto, usaria esse relógio”, diz Lindy Hemming, figurinista vencedora do Oscar que trabalhou em cinco filmes da franquia. Assim começou uma conexão que existe há 25 anos, desde a interpretação de Pierce Brosnan.

Para quem não sabe, existe até um critério histórico na escolha do acessório, porque a Omega cedeu um lote do Seamaster 300 de segunda geração ao Ministério da Defesa do Reino Unido em 1967. E a ligação com as forças armadas britânicas vem de antes, já que a relojoaria também entregou mais de 110 mil relógios a pilotos, navegadores e soldados durante a Segunda Guerra Mundial.

Na nova edição especial, a marca aproveitou exatamente o mesmo modelo utilizado por James Bond no filme GoldenEye, com caixa de aço inox de 42 mm, mas traz detalhes exclusivos, como a inscrição “60” no lugar do tradicional triângulo (que brilha na cor verde, igual o ponteiro de segundos, em vez de azul) ou o desenho atrás, que remete à silhueta da abertura dos filmes, sob a safira.

Por sua vez, a versão Canopus Gold traz como inspiração a Jamaica – onde o autor Ian Fleming tinha casa e que também aparece nos filmes do agente. Enquanto o mostrador é feito de silício cinza para exibir diferentes padronagens e remeter à areia das praias, o relógio ainda se destaca com dez diferentes cores de diamantes (nos tons da bandeira), enquanto caixa e pulseira são de ouro 18K.

