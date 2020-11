A nova aposta da C&A: colaboração com marcas nativas digitais

A C&A está apostando em duas tendências ao mesmo tempo para lançar sua nova coleção de moda de praia. A primeira são as colaborações com outras marcas, febre na moda global em todos os segmentos, de grifes de luxo como Louis Vuitton até magazines populares. A segunda tendência é o olhar para as marcas nativas digitais.

Para criar sua nova coleção de moda praia, a C&A convidou seis grifes que estão despontando no mercado e no ambiente digital. São elas EMI Beachwear, Feline, Hype, Ostra Brasil, Birden e Pipe Content House. Com opções para os segmentos feminino, masculino e infantil, as peças produzidas de forma colaborativa tentam unir a essência de cada marca com o tom festivo da varejista.

A campanha tem o nome de “Novos Mares”. Trata-se de uma referência não só à nova coleção, como ao olhar sobre o momento atual. A reflexão sobre o contexto de pandemia se traduz em uma mensagem de otimismo e renovação. As cores fortes em algumas peças, com muitas estampas, é uma sinalização.

A sustentabilidade, um dos pilares da marca, ganha destaque nos produtos da EMI Beachwear, marca que utiliza tecidos biodegradáveis em suas peças. A EMI valorizou modelos meia taça, comprimentos midi e estampas localizadas na visão de um verão estampado com bananeiras, xadrezes com perfume tropical e florais.

A Feline emprestou o seu DNA latino e despretensiosamente chique para a coleção com uma proposta de estamparia colorida, com frutas, flores e poás numa linguagem artsy. A ideia é captar o frescor do verão em itens capazes de transitar da areia até o happy hour. Versáteis bodies, camisas estampadas, detalhes em lurex e biquínis dupla-face são as apostas da grife para a parceria.

A Hype, criada em 2013, preza pelo posicionamento mais exclusivo de suas peças e prioriza recortes, shapes inovadores e novas estampas. As cores, atitude e sensualidade dos itens captam o estilo da marca em uma gama ampla de biquínis e maiôs, além de opções de tops cropped e short godê, modelagem que promete despontar na próxima estação.

Na cartela de cores escolhida da Hype, tons de preto, branco, azul e rosa se destacam. O animal print também está bastante presente no lançamento, assim como itens mais sofisticados com detalhes em tule

A Ostra Brasil, marca de Goiás, levanta a bandeira do consumo consciente, propondo uma moda atemporal e contemporânea que busca conforto aliado à elegância. Peças atuais com recortes estratégicos, babados, aviamentos especiais, além de mangas e saias amplas tentam representar a personalidade da marca. A sintonia entre estampas neutras e matérias-primas como linho compõem uma coleção mais minimalista.

Entre os acessórios da coleção destacam-se óculos, chapéus bucket, bolsas de palha em diversos tamanhos, cangas, colares, pulseiras e brincos, além de calçados que acompanham os temas explorados por cada marca.

Em mais um ano de parceria com a marca LYCRA®️, as peças de banho femininas foram produzidas com a tecnologia que protege contra os raios UV e garantem mais durabilidade, deixando as peças mais resistentes à degradação causada por protetores solares, água clorada e calor.

De olho no público masculino, a Birden se inspira no lifestyle do surfe e convida para uma viagem imaginária entre as Américas do Sul e do Norte por meio da moda, com opções de shorts, sungas e camisetas que exploram uma cartela de cores terrosa e folhagens escuras.

A Pipe investe numa temática colorida e vibrante com produtos que abordam o tema diversidade e o conceito de vida simples, com estampas que trazem mensagens positivas. As peças traduzem a filosofia da marca, que preza por roupas com propósito, com consciência ecológica. A coleção é composta por camisetas, camisas, bermudas e sungas, com estampas alegres predominantes.

Todas as peças de algodão masculinas possuem tecnologia do algodão BCI (Better Cotton Initiative), sustentável e rastreado em toda a cadeia produtiva. A coleção também contará com itens para o público plus size, tanto no feminino como no masculino. A grade de tamanhos para o público feminino estará disponível até o GG4 e até o XXGG para o masculino.

Os produtos da nova coleção estarão em pré-venda no site da marca a partir de 30 de novembro para clientes cadastrados. No aplicativo e site chegarão no dia 1º de dezembro, e em 2 de dezembro em 57 lojas selecionadas. Os preços vão de 39,99 reais para os acessórios a 259,99 reais os vestidos.