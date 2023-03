A Montblanc presta homenagem às montanhas mais altas do mundo

O Mont Blanc, com 4.803 metros, é a maior montanha dos Alpes. Mas essa altitude já ficou pequena para a marca de origem alemã de mesmo nome. A Montblanc acaba de apresentar durante o salão Watches & Wonders, realizado este ano em Genebra, na Suíça, entre os dias 27 de março e 2 de abril, a coleção cápsula Montblanc 8000, que presta homenagem aos 14 picos mais altos do mundo.

Os quatro modelos dessa nova linha são apenas parte das novidades da maison, que hoje pertence ao grupo Richemont, durante o salão mais importante da relojoaria. A Montblanc está lançando também uma edição limitada do Montblanc Unveiled Secret Minerva Monopusher Chronograph e uma continuidade da linha Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date, apresentada no ano passado.

Confira a seguir os lançamentos da Montblanc no Watches & Wonders.

Coleção 1858 Zero Oxygen 8000

As montanhas estão no coração da Montblanc: a identidade da marca leva o nome do famoso pico do Mont Blanc situado nos Alpes. Seus fundadores se inspiraram nesta conhecida montanha, escolhendo uma imagem panorâmica de seu pico, com os seis vales glaciais que a cercam, para se tornar seu emblema.

A nova coleção cápsula Montblanc 8000 coloca os 14 picos mais altos do mundo em destaque. Essas montanhas – todas medindo mais de 8.000 metros acima do nível do mar – são difíceis e perigosas de escalar, pois quase não há oxigênio suficiente para o corpo humano sobreviver por mais de algumas horas.

Os quatro modelos da coleção cápsula Montblanc 1858 Zero Oxygen 8000 se juntam à série de relógios Zero Oxygen da maison, que apresentam vários benefícios para exploradores que precisam de seus equipamentos para trabalhar em ambientes hostis.

O oxigênio zero dentro da caixa elimina o embaçamento, que pode ocorrer com mudanças drásticas de temperatura em altitude, e evita a oxidação. Sem oxigênio, todos os componentes duram mais e fornecem precisão inabalável ao longo do tempo. Cada relógio vem com um certificado como prova desta tecnologia especial, mas invisível.

Cada relógio da coleção cápsula Montblanc 1858 Zero Oxygen 8000 é equipado com um mostrador Sfumato cinza escuro com padrão glacial que replica a cor da rocha e do gelo a 8.000 metros e escurece em direção ao exterior do mostrador.

Para dar essa cara glacial, os artesãos empregaram uma técnica especial chamada gratté-boisé como base, dando ao mostrador a impressão de profundidade e luminosidade genuínas. Esse processo demorado leva três vezes mais tempo do que um mostrador padrão para ser concluído e requer mais de 20 etapas separadas.

Um toque laranja foi acrescentado aos mostradores da coleção cápsula Montblanc 1858 Zero Oxygen 8000. A cor é usada em roupas e equipamentos de montanhismo para dar destaque contra a neve. Também está amuletos tibetanos usados ​​por montanhistas. Vamos aos modelos.

Montblanc 1858 Geosphere Chronograph 0 Oxygen The 8000 Limited Edition 290

O relógio é alimentado por cronógrafo automático da manufatura, com complicação de hora mundial e reserva de energia de 46 horas. O mostrador inclui dois globos giratórios 3D com o Hemisfério Norte às 12 horas e o Hemisfério Sul às 6 horas.

O Hemisfério Norte apresenta 14 pontos laranja, marcando a localização dos picos de 8.000 metros. Ambos os hemisférios usam a cor laranja para marcar o meridiano de referência de Greenwich. As funções do cronógrafo são compostas por um ponteiro central de segundos do cronógrafo, um contador de cronógrafo de 30 minutos às três horas e um contador de cronógrafo de 12 horas às nove horas - todos com ponteiros laranja.

A caixa de titânio de 44 milímetros montada sem oxigênio vem com um bisel canelado bidirecional de cerâmica preta com pontos cardeais e uma gravação a laser colorida em 3D no fundo da caixa. A gravura mostra a lista e os perfis dos 14 picos de 8.000 metros, de acordo com o alpinista Nimsdai Purja nascido no Nepal e naturalizado britânico e embaixador da Montblanc.

A gravação também inclui o nome do relógio, duas citações inspiradoras de Nimsdai, três bandeiras de oração do Himalaia para boa sorte e a menção “Edição Limitada”. O relógio vem com uma pulseira têxtil antracita intercambiável, cujo design foi inspirado na corda – uma ferramenta vital para qualquer montanhista. Preço no Brasil: 72.300 reais.

Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen The 8000

O Montblanc 1858 Geosphere 0 Oxygen The 8000 é inspirado em Reinhold Messer, “mark makr” da Montblanc e primeiro alpinista a escalar todos os 14 picos mais altos do planeta.

O relógio é alimentado por movimento automático in house com complicação hora mundial, que inclui giro dos globos dos Hemisférios Norte e Sul, uma escala de 24 horas, indicações de dia e noite, exibição de hora dupla e uma data.

A caixa é de titânio de 42 milímetros com bisel canelado bidirecional de cerâmica preta com os pontos cardeais e é equipado com um mostrador Sfumato cinza escuro padrão glacial com detalhes em laranja e uma pulseira de titânio cônica intercambiável com um sistema de ajuste fino.

O fundo do modelo apresenta o K2, a segunda montanha mais alta do mundo, escolhida pelo próprio Reinhold Messner. O K2 é amplamente considerado o cume mais difícil, técnico e perigoso de escalar devido ao clima imprevisível que pode provocar ventos de mais de 200 km/h. Preço no Brasil: 54.900 reais.

Montblanc 1858 Automatic Chronograph 0 Oxygen The 8000

O Montblanc 1858 Automatic Chronograph 0 Oxygen The 8000 é alimentado pelo movimento de cronógrafo automático com reserva de energia de 48 horas. Vem em uma caixa de aço inoxidável zero oxigênio de 42 milímetros é adornado com um bisel bidirecional de cerâmica preta canelada com os pontos cardeais.

O mostrador cinza escuro tem padrão de geleira Sfumato e luminescência azul nos ponteiros das horas e minutos, algarismos arábicos aplicados e pontos cardeais.

Para as funções há um contador de segundos preto às nove horas, um ponteiro central de segundos do cronógrafo com ponta laranja e um contador de cronógrafo de 30 minutos às três horas, também com ponta laranja para destacar as indicações do cronógrafo.

Outros detalhes em laranja podem ser encontrados a cada 15 minutos na linha férrea que circunda o mostrador. O fundo da caixa é gravado com o padrão “Spirit of Exploration” e o relógio é equipado com uma pulseira de aço inoxidável cônica intercambiável com um sistema de ajuste fino. Preço no Brasil: 38.400 reais.

Montblanc 1858 Automatic Date 0 Oxygen The 8000

O Montblanc 1858 Automatic Date 0 Oxygen The 8000 vem em uma caixa de aço inoxidável de 41 milímetros, novamente sem oxigênio, e apresenta bisel fixo de cerâmica preta com os pontos cardeais.

O mostrador é equipado com o mesmo padrão de geleira Sfumato cinza escuro que os outros modelos da coleção cápsula e inclui algarismos arábicos aplicados; um ponteiro de segundos central; data às três horas; bem como luminescência azul nos ponteiros das horas e minutos, numerais e pontos cardeais.

Outros detalhes incluem uma escala de minutos com indicações laranja a cada 15 minutos, uma pulseira de aço inoxidável cônica intercambiável com sistema de ajuste fino e uma gravação do “Spirit of Exploration” no fundo da caixa. O relógio é alimentado pelo calibre automático com 38 horas de reserva de marcha.

Todos os quatro modelos desta coleção cápsula celebram a conexão da Montblanc com a montanha, mas com muitas inovações. Servem tanto ao explorador da natureza como aos aventureiros urbanos. Preço no Brasil: 23.500 reais.

Montblanc Unveiled Secret Minerva Monopusher Chronograph Limited Edition

Depois de lançar duas edições limitadas do Montblanc Unveiled Secret Minerva Monopusher Chronograph em 2022 em lime gold (edição limitada de 18 peças) e aço inoxidável (limitado a 58 peças), a Montblanc apresenta agora uma nova edição limitada de 88 peças em aço envelhecido, com um visual mais contemporâneo.

O acabamento em aço envelhecido é obtido ao tratar a caixa de aço inoxidável de 43 milímetros com um revestimento preto. Essa nova versão vem com bisel canelado em ouro branco inspirado no primeiro bisel canelado da Minerva que data de 1927.

É equipado com uma pulseira de crocodilo nobuck preto com fecho triplo de aço envelhecido e inclui um fundo de caixa com uma gravação da histórica manufatura Minerva, que foi comprada pela Montblanc.

O movimento de corda à mão vem com um meticuloso acabamento. O movimento foi invertido para exibir a ação mecânica no lado do mostrador do relógio, o que dá a falsa impressão de ser um movimento esqueletizado.

Para isso, a direção dos ponteiros também deve ser invertida, o que exigiu a adição de 21 componentes. Pelo cristal de safira é possível perceber o nível detalhado de acabamento do movimento em prata alemã lixada e a beleza das pontes e placas que foram revestidas com rutênio antracita para combinar com o tom da caixa.

O relógio conta ainda com contador de cronógrafo de 30 minutos vazado, um mostrador de pequenos segundos vazado e ponteiros e índices elegantes que foram criados com Super-LumiNova para maior legibilidade. Preço a ser confirmado.

Coleção Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date

A marca seguiu o sucesso do Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date lançado em 2022, com os mostradores congelados. Agora, retorna com uma nova cor de mostrador em um elegante tom de cinza. O novo mostrador com padrão de geleira cinza foi inspirado no gelo de uma das maiores geleiras do Mont Blanc, a Mer de Glace.

Sob certa luz, o gelo glacial parece cinza, devido aos depósitos minerais. A nova edição do Iced Sea vem em uma caixa de aço inoxidável de 41 milímetros com um fundo de caixa com uma gravação em 3D de um iceberg e um mergulhador negro explorando as águas glaciais abaixo.

O processo de criação dos mostradores de geleira emprega uma técnica especial chamada gratté-boisé como base e dá a cada mostrador impressão de profundidade e luminosidade.

O Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date é um instrumento de mergulho, em conformidade com a norma ISO 6425. Cada relógio passou pelo Laboratório de Testes Montblanc para garantir que seja resistente a choques magnéticos, à temperatura e à profundidade de 300 metros, e que seus fechos sejam reforçados para maior segurança.

A Montblanc incorporou Super-Luminova branca nos ponteiros, nos índices e nos pontos às 12 horas no bisel, que brilham em um tom luminescente em azul com pouca luz, mantendo o tema glacial. Os mostradores são ainda realçados por biséis cerâmicos unidirecionais com os primeiros 15 minutos em cores contrastantes, distinção importante para relógios de mergulho.

A coleção inclui a adição de pulseiras de aço inoxidável intercambiáveis, podendo ser trocadas rápida e facilmente por uma pulseira de borracha preta com costura para combinar com a cor do mostrador, sem necessidade de retornar à boutique ou usar qualquer ferramenta.

Com essa nova edição cinza da Montblanc 1858 Iced Sea Collection, a maison também traz uma nova edição boutique com um mostrador verde glacial, cor de algumas geleiras devido aos óxidos de ferro capturados no gelo. Esta é a segunda edição verde da coleção Iced Sea. A diferença está no bisel de cerâmica preta ajustada, em vez da anterior verde, e um fundo de caixa gravado em 3D com um mergulhador maior em verde.

A caixa é de aço inoxidável de 41 milímetros e estará disponível exclusivamente nas boutiques Montblanc em todo o mundo. O movimento automático indica horas, minutos, segundos e uma data às três horas. Os relógios vêm com uma bolsa de relógio reciclada e 100% reciclável.

Preços no Brasil: 24.800 reais (mostrador cinza com pulseira de aço), 23.200 reais mostrador cinza com pulseira de borracha) e 27.100 reais (mostrador verde com pulseira de borracha).

Edição Limitada 1858 Iced Sea Coffret

A Montblanc apresenta ainda sua primeira caixa de edição limitada com três edições 1858 Iced Sea Automatic Date em verde, azul e cinza, reunidas em embalagem especial na forma de baú.

A coleção Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date inclui dois relógios do ano passado – as edições verde e azul – e a última novidade deste ano em cinza glacial.

Cada modelo é diferente das edições anteriores, apresentando uma gravação a laser colorida de uma visão diferente do Mont Blanc. O modelo azul exibe uma imagem da Aiguille du Moine, o verde retrata Les Drus e o modelo cinza mostra Les Grandes Jorasses.

Cada panorama do Mont Blanc é obtido estruturando o fundo de titânio laser para criar o relevo da imagem. A textura e a cor das gravuras também são obtidas a laser.

A caixa-baú tem uma base de granito, representando a rocha da montanha Mont Blanc, enquanto o topo vem em Plexiglas com o relevo do maciço envolto em resina transparente.

Os relógios vêm em caixas de aço inoxidável de 41 mm e são alimentados por movimentos automáticos que indicam as horas, minutos, segundos e uma data às três horas. Cada mostrador é inspirado no Mer de Glace, a maior geleira do maciço do Mont Blanc.

São instrumentos de mergulho certificados, em conformidade com a norma ISO 6425, com resistência a 300 metros de profundidade. A Montblanc incorporou Super-Luminova branca nos ponteiros, índices e ponto às 12 horas, que brilham em um tom luminescente em azul com pouca luz, mantendo o tema glacial.

O Montblanc 1858 Iced Sea Automatic Date Coffret é limitado a 191 peças como uma homenagem aos três primeiros números da data em que o logotipo da Montblanc foi criado, em 1913. Esse número mágico também é a altura do Mer de Glace, que tem 1913 metros de altura.

Os relógios vêm com uma variedade de pulseiras intercambiáveis, (incluindo uma pulseira de borracha preta adicional, e estará disponível exclusivamente nas boutiques Montblanc. Preço a ser confirmado.

