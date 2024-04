6 champanhes entre os melhores do mundo que você precisa provar

1. Drappier Champagne Carte d’Or Extra-Brut

Este blend majoritariamente composto de Pinot Noir revela ótima acidez e é marcado por notas de pão, pêssegos e geleia de marmelo. Após 30 meses em contato com as leveduras, e contando com 5% de vinho-base que estagia em carvalho, este champanhe não é clarificado e filtrado, o que garante sua complexidade. Importadora World Wine: 560 reais.

2. Barnaut Authentique Rosé Brut

Este Pinot Noir Rosé tem no seu blend de 10% a 15% de Chardonnay, o que o torna vivo e equilibrado, conferindo-lhe delicadeza e longevidade. É um champanhe gastronômico que acompanha as refeições durante todo o período do dia. Casa bem com um prato de queijos com sabores fortes. Importadora Decanter: 646,46 reais.

3. Veuve A. Devaux Grande Réserve Brut

Com uvas Pinot Noir e Chardonnay cultivadas em Côte des Bar, no sul de Champagne, é delicado, harmonioso e frutado, com aromas de pêssego e damasco, e toques florais. Importadora Grand Cru: 749,90 reais para não assinante e 637,42 reais para assinante.

4. Pol Roger Brut Réserve

O champanhe foi o escolhido para os dois últimos casamentos reais da coroa britânica. É um assemblage de vinhos elaborados com uvas Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier colhidas em grande parte de vinhedos Grand Cru e Premier Cru, com adição de 25% de vinhos reserva, de safras antigas. É classificado com 92 pontos por Robert Parker, Wine Spectator e James Suckling. Importadora Mistral: 828,55 reais.

5. Testulat Blanc de Blancs Brut

As vinhas de Chardonnay são cultivadas exclusivamente para a produção do Blanc de Blancs. Para manter a pureza e a qualidade, é feita apenas uma prensagem para obter o vinho-base. No nariz, notas de maçã-verde, marmelo, grama cortada. Na boca, tem bom corpo, borbulhas delicadas, porém persistentes. Fresco e sutil, ótimo como aperitivo. Importadora Berkmann Brasil: 599,90 reais.

6. Premier Cru Grande Cuvée Brut

O rótulo tem Meunier, Pinot Noir e um toque de Chardonnay, todos de vinhas velhas em vinhedos Premier Cru com cerca de 30% de vinho reserva. No nariz tem aromas de avelãs torradas, tarte de maçã quente e damascos. O paladar é equilibrado, proporcionando muita fruta evoluí­da e sabores tostados/fermentados. Importadora Cellar Vinhos: 695 reais para não sócios do clube.