Buenos Aires ganha um novo hotel de luxo assinado por arquiteta brasileira

O hotel Casa Lucia, o novo hotel mais esperado para este ano na Argentina, já é uma realidade. O Edifício Mihanovich, um exemplo emblemático da arquitletura argentina, se tornou o mais alto da América Latina na década de 1930 e é o novo lar deste hotel 5 estrelas.

Fincado no bairro de Recoleta, apelidada de Paris argentina por seu estilo francês e boutiques de luxo, o bairro faz parte dos destinos dos viajantes que se interessam por gastronomia e arte.

Com 142 quartos, o Casa Lucia possui vista panorâmica para a cidade e do Rio da Prata. Para aproveitar ao máximo as vistas, algumas das suítes possuem varandas com duchas externas, redes e sala de jantar.

A reforma do edifício contou com a visão da arquiteta brasileira Fernanda Schuch para os interiores, revitalizados com móveis contemporâneos, como uma extensão natural da Calle Arroyo, a charmosa rua onde o hotel fica.

"O design para o hotel Casa Lúcia se inspira na era dourada da Argentina (1880-1940), mantendo a sofisticação e elegância do Edifício Mihanovich, ao mesmo tempo em que o traz para os dias atuais", diz Schuch.

As peças de decoração complementam e contrastam, ao mesmo tempo, com raízes históricas nos quartos, com obras do premiado artista argentino Cristián Mohaded, com peças expostas no Museu de Arte da Filadélfia e no Museu de Artes Decorativas de Paris.

Casa Lucia: quartos terão terraços com vista para a cidade. (Divulgação/Divulgação)

O autêntico sabor argentino

A culinária argentina é reconhecida em todo o mundo. Os famosos cortes de carne e as suas técnicas de parrilla fazem parte de um extenso patrimônio gastronômico que farão parte do cardápio do restaurante Cantina.

O restaurante está destinado a ser o hotspot gastronômico mais procurado da região, com empanadas, milanesas e, claro, com brasas que pretendem assar os cortes que fazem parte história argentina.

Na Argentina, "Bacán" é uma gíria local quem aproveita a vida e está em constante busca por prazer e diversão. No Le Club Bacan, os hóspedes experimentarão exatamente isso com coquetéis clássicos e contemporâneos assinados pelo premiado bartender argentino Martín Suaya.

País também conhecido pelos vinhos, o hotel terá uma adega com mais de 400 rótulos de vinhos locais.

Lobby do hotel Casa Lucia. (Divulgação/Divulgação)

Bem-estar de luxo

O Casa Lucia abrigará um luxuoso spa para que os hóspedem se desliguem da agitação de Buenos Aires. Equipado com uma academia de última geração, sauna, três cabines de tratamento e uma piscina de 16 metros emoldurada por espelhos e fotografias de Marc Zimmerman, o spa será um espaço para recuperar-se após um dia explorando a cidade.