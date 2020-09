5 dicas caseiras para evitar mosquitos dentro de casa

Não deu tempo nem do inverno acabar (22 de setembro) para uma onda de calor — e uma legião de mosquitos — tomarem conta de várias regiões do país. No último final de semana, estados do Centro-Oeste e Sudeste superaram os 30 graus Celsius e a previsão é que a temperatura permaneça elevada nos próximos dias.

Com o calor, vieram os insetos. Em São Paulo, que bateu os 32,4ºC na tarde de domingo, 16.000 moradores da região do rio Pinheiros assinaram um abaixo-assinando pedindo ao prefeito da cidade, Bruno Covas, providências em relação aos mosquitos. Segundo os residentes da região, que fica infestada de mosquitos em dias mais quentes, a prefeitura ainda não realizou o “fumacê” nas imediações do rio.

Para te ajudar a superar paradoxo de ligar o ventilador ou abrir a janela, a Casual selecionou algumas dicas com ingredientes caseiros que podem ajudar evitar mosquitos dentro de casa.

1. Vinagre de Maça

Se as lâmpadas da sua casa se tornaram chamariz de mosquitos, esta dica é para você. Em um balde ou pote de vidro, misture vinagre de maça e algumas gotas de detergente e coloque o recipiente em baixo da lâmpada, de modo que a luz reflita no líquido. O cheiro da mistura atrairá os insetos, que mergulharão como verdadeiros kamikazes na armadilha.

2. Limão com cravo

Corte um limão ao meio e espete cravos da índia em ambas as metades. O ideal é deixar a fruta na cabeceira da cama, porque embora o cheiro afaste os mosquitos, o raio de alcance do odor não é tão grande, então a receita não funcionará tão bem em cômodos maiores.

3. Ventilador no chão

Se você é uma daquelas pessoas que vive o eterno dilema de abrir a janela ou ligar o ventilador, isso pode lhe servir. Ter um ventilador no cômodo é útil conta as moscas, mas saber posicionar a corrente de ar pode ajudar ainda mais. Color o ventilador no chão com as hélices ligeiramente para cima pode afastar os mosquitos através da corrente ar.

4. Tenha plantas em casa

Além de deixarem sua casa mais bonita e cheirosa, alguns tipos de ervas e flores possuem cheiros que afastam as moscas (mas cuidado, há também flores que podem atrair insetos). Investir em vasos de Hortelã-verde; Alecrim e gerânio, por exemplo, pode lhe garantir uma varanda quase livre de zumbidos.

5. Repelentes naturais

Alguns alimentos têm propriedades que por si só podem servir como repelente natural. Uma das maiores fontes de citronela, por exemplo, é a erva-cidreira. Tomar um chá da folha antes de dormir pode ajudar a inibir pernilongos, que se afastarão pelo cheiro do suor.