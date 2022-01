5 destinos nacionais para conhecer em 2022

Com o avanço da vacinação e reaquecimento do turismo, essa é a hora ideal para começar a planejar as viagens e passeios de 2022. O Brasil é um país com grande diversidade cultural e belas paisagens naturais, tornando-se destino ideal para qualquer perfil de turista.

Para Daniel Topper, CEO do Zarpo, agência online de viagens, 2022 será um ano no qual os brasileiros irão redescobrir as variedades e riquezas oferecidas pelo turismo nacional. “Embora os turistas estejam preocupados com a segurança diante da pandemia, as empresas do setor estão cada vez mais preparadas e adaptadas. Acredito que será um ano muito importante para a retomada do segmento, afinal o turismo nacional tem muito a oferecer”, afirma o executivo.

Confira cinco sugestões de destinos para conhecer em 2022:

Trairi (CE)

Situada a 2 horas da capital Fortaleza, Trairi conta com praias paradisíacas e sossegadas, consideradas as mais belas do litoral cearense, como Mundaú, Flecheiras e Guajiru. Possui piscinas naturais e dunas, ideais para passeios de barco e de buggy. Devido aos bons ventos da região, o destino é ideal para a prática de esportes náuticos, como kite e windsurf.

Para se hospedar, as principais opções são o Zorah Beach Hotel e The Coral Beach Resort, com infraestrutura completa para todos os perfis de turistas.

Maragogi (AL)

Maragogi, Alagoas. Maragogi, Alagoas.

Destino exuberante que tem conquistado cada vez mais o coração dos turistas, Maragogi possui praias preservadas e mar em tons verdes e azuis. Localizada ao norte do litoral de Alagoas, fica a cerca de 130 km da capital Maceió. Conta com uma rica fauna marinha com diversas espécies de corais, moluscos, crustáceos e peixinhos coloridos. Costuma ser muito visitado por turistas da capital em passeios de um dia, mas é uma boa opção para se hospedar e curtir as férias inteiras.

O destino é ideal tanto para curtir em família ou a dois e entre os principais hotéis da região estão o Praia Dourada Maragogi e o Grand Oca Maragogi.

Cambará do Sul (RS)

Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. Cambará do Sul, Rio Grande do Sul.

Para quem deseja passar mais tempo próximo à natureza, Cambará promete ser o destino ideal para conhecer em 2022. A cidade fica a cerca de três horas de Porto Alegre e tem dois grandes parques, o Aparados da Serra e o da Serra Geral. A região é famosa especialmente pelos cânions Fortaleza e Itaimbezinho. Quem visita o lugar pode realizar trilhas para conhecer as formações naturais, cachoeiras e cascatas. O destino agrada ecoturistas e turistas em busca de tranquilidade e isolamento;

O hotel Parador Cambará do Sul conta com uma infraestrutura completa para o turista, combinando o charme da região com o aconchego do serviço oferecido.

Ilhabela (SP)

Ilhabela, São Paulo. Ilhabela, São Paulo.

Localizada no litoral norte do Estado de São Paulo, Ilhabela possui centenas de cachoeiras e uma grande variedade de praias, algumas mais movimentadas e outras mais afastadas e tranquilas, tornando-se ideal para quem quer seguir evitando aglomerações. Também tem uma rica flora, com mais de 80% de área preservada por um parque estadual.

É um destino perfeito para curtir em família ou a dois, com muitas belezas naturais e infraestrutura completa para receber turistas. São inúmeras opções de bares, restaurantes, hotéis e resorts, como o Wyndham Casa di Sirena e o DPNY Beach Hotel & SPA.

Rio de Janeiro (RJ)

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.

Cartão postal do Brasil, o Rio de Janeiro é um dos destinos mais famosos internacionalmente. Em 2022, a cidade estará em alta por conta do Rock in Rio, festival de música que acontecerá em setembro, atraindo pessoas de diversas regiões do país. Quem for acompanhar o mega evento musical pode aproveitar para passear pelas praias de Copacabana e Ipanema, além de conhecer o Cristo Redentor e andar no teleférico do Pão de Açúcar.

Além das atrações e pontos turísticos da capital carioca, há cidades próximas que contam diversas praias e paisagens naturais, que também podem ser uma ótima opção para conhecer, como Petrópolis e Teresópolis, na serra fluminense, e Búzios, na Região dos Lagos.

Todos os destinos contam com uma mega infraestrutura para receber turistas com hotéis para diferentes perfis. Entre eles estão o Nacional Rio de Janeiro, o JW Marriott Rio de Janeiro, o Prodigy Santos Dumont e o Ritz Copacabana Boutique, no Rio de Janeiro; o Village Le Canton, o Magique Le Canton e o Fazenda Suíça Le Canton em Teresópolis; e o Búzios Beach Resort, o La Chimère Búzios Essence, o Unicórnio by MN Hotéis e o Vila d’Este, em Búzios.