4 ideias criativas para decoração de Ano Novo na piscina

Como será a sua festa de final de ano? A contagem regressiva já começou e está na hora de pensar em soluções de decoração. Ainda estamos numa fase delicada da pandemia, que exige cuidados com a saúde.

Por isso, que tal aproveitar mais uma vez para produzir uma festa em casa, só para a família e poucos amigos? À beira da piscina, corremos menos riscos - além do clima ser muito mais agradável em meio ao calor do verão.

Festa com balões

Ideia para festa com balões.

Para você, qual o tipo de elemento que mais traduz uma situação de festa? Alguns diriam serem os balões. E, sim, eles podem fazer parte das decorações de festas de final de ano. Olha quantas ideias bacanas são exemplificadas através das imagens a seguir.

Para começar, balões personalizados com pintura em dourado - simbolizando os pedidos de riqueza, dinheiro, luz e prosperidade. Também cordão de balões que, neste caso, foi utilizado como centro de mesa.

Por fim, balões preenchidos com gás hélio, colocados para decorar a área da piscina, proporcionando um movimento bem divertido para a decoração da festa.

Festa tropical

Sugestão de decoração tropical.

O ano novo aqui no Brasil tem uma atmosfera muito especial. Isso porque ele acontece no início da estação mais quente do ano. O clima é de férias e muita alegria, que precisa ser traduzido através de uma decoração bem colorida.

Já que vivemos em um país de clima tropical, com abundância em ofertas de frutas e flores nessa estação, por que não pensar em uma decoração mais de acordo com isso? Veja ideias na imagem a seguir.

Temos nestes exemplos arranjos de centro de mesa feitos com abacaxis. E os próprios jarros transparentes com sucos de frutas variadas dão aquele toque mais de cor à composição.

São frutas da estação do verão: abacate, abacaxi, acerola, ameixa, banana, carambola, caju, coco, cupuaçu, figo, goiaba, graviola, jaca, laranja, lichia, limão, maçã, mamão, manga, maracujá, melancia, melão, pêra, pêssego, pitanga e uva.

São flores da estação do verão: Zínias, Girassóis, Dálias, Hibiscos, Petúnias, Verbenas, Margaridas, Gladilos, Rosas, Orquídeas, entre outras.

Por fim, não podemos deixar de destacar a importância da escolha dos conjuntos de pratos, travessas, talheres, taças e sousplats que apresentam cores e texturas que justamente lembram a linda natureza presente em nosso país e que tanto devemos amar e cuidar.

Festa com as cores 'branco e prata' ou 'branco e dourado'

Decoração com cores definidas.

É claro que você pode preferir um estilo mais tradicional de decoração de festa de final de ano.

Segundo o costume ocidental, assim como os convidados, os ambientes devem estar "vestidos" com elementos em cores brancas, "chamando" paz.

Junto disso, são colocadas diferentes peças brilhantes e metalizados - com intuito de atrair para vida bastante solidez e prosperidade. Mas é claro que, para a festa não ficar monótona demais, deve-se acrescentar outras cores à composição.

Os significados das cores nas festas de final de ano:

Laranja para força e energia;

Amarelo para alegria e prosperidade;

Verde para esperança e saúde;

Azul para saúde, harmonia e serenidade;

Lilás para inspiração e romance;

Roxo para as mudanças espirituais;

Rosa para amor e romance;

E vermelho para paixão.

Festa com artesanatos personalizados

Decoração com artesanatos personalizados.

O passo seguinte, após você escolher a combinação de cores para a sua festa em casa, é personalizar elementos para colocar na decoração. Essa pode ser uma atividade artesanal bem divertida. Por exemplo, reciclando garrafas de vidro para arranjos de mesa.

Aliás, uma boa solução é guardar alguns vidrinhos ou pequenas caixas para montar os "kits de proteção espiritual" - com sementes, sal grosso e mais - que você irá distribuir aos convidados por volta da meia-noite.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.