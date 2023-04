Exercícios com trilha sonora: Strava e Spotify anunciam parceria

Mais do que uma distração ou entretenimento, ouvir música enquanto pratica uma atividade física pode aumentar em até 15% o desempenho e o funcionamento do cérebro, segundo estudos da Brunel University, de Londres. Com isso, a Strava, principal plataforma social para atletas, anuncia parceria inédita com o Spotify.

Com o objetivo de integrar e gerar mais qualidade de vida, as duas empresas se uniram para proporcionar maior usabilidade e rendimento nos treinos. A implementação do serviço começa nesta quarta-feira, 12.

Mais disposição aos usuários

A plataforma, que gerencia e mapeia mais de 100 milhões de atletas ao redor do mundo, quer com a ação despertar mais disposição nos usuários.

“Acreditamos que, com o Spotify em nossa plataforma, os usuários poderão aproveitar dois tipos de amenidades e serviços ao mesmo tempo, tendo, assim, melhoras significativas em sua saúde”, pontua Rosana Fortes, senior country manager do Strava.

“Um dos nossos maiores objetivos no Spotify é estar em todos os lugares onde estão nossos ouvintes - seja em uma corrida, na academia ou em qualquer outro lugar. Essa integração com Strava é outra forma de estarmos com nossos usuários e permitir que eles tenham suas conexões com músicas e os áudios que amam, inclusive enquanto se exercitam”, declara Ian Geller, Vice Presidente de Desenvolvimento de Negócios no Spotify.

A novidade estará disponível para os usuários do Strava gratuitamente por meio do login e permissões de acesso do Spotify. O Strava vai assumir a playlist "Workout" do Spotify, a partir de 20 de abril.