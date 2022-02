Zenklub abre vagas com trabalho remoto e salários até R$ 15 mil

O Zenklub, plataforma de saúde mental, está com mais de 40 vagas de emprego abertas e os profissionais poderão trabalhar de qualquer lugar.

A empresa adotou o modelo de anywhere office, com a possibilidade de trabalho totalmente remoto e com horário flexível.

A startup foi criada em 2016 e hoje atende mais de 350 empresas, o que gera um contato com 1,5 milhão de pessoas por mês.

As oportunidades são para os times de tecnologia e produto, com cargos abertos para analista de dados pleno e sênior, desenvolvimento front-end, back-end e mobile, gerente de design de produto, entre outros.

Os requisitos variam para cada cargo e os salários vão de 3.000 a 15.000 reais. Na startup, os funcionários também têm diversos benefícios, começando com acesso gratuito à terapia e desconto para familiares.

As vagas estão listadas no site de carreira da empresa, com mais de uma posição disponível para cada cargo anunciado.

Melhores práticas em saúde mental

Além das vagas abertas, a startup está organizando uma premiação para reconhecer boas práticas de saúde mental em empresas com ambientes híbridos.

Enquanto negócios e seus funcionários precisam se adaptar à nova realidade de trabalho, o Zenklub busca por ideias e iniciativas que mostram uma mudança na forma de abordar o tema de saúde no ambiente corporativo.

As empresas serão reconhecidas dentro das categorias:

gestão de mudança

cultura organizacional, inovação e tecnologia

performance do indivíduo refletida no negócio

diversidade, equidade e inclusão

Covid-19 e profissionais.

A pesquisa está sendo desenvolvida junto com o grupo QURA, especialista em curadoria corporativa. As empresas interessadas em participar podem inscrever suas iniciativas até o dia 25 de fevereiro pelo site.

