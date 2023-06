Workshop gratuito de ESG é oportunidade para se capacitar e incluir a sigla no currículo

Desde 2005, quando foi citado em uma conferência da ONU pelo então diretor Kofi Annan, o ESG ganhou os holofotes do mundo corporativo e do mercado de trabalho. A sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança tem ditado o rumo dos negócios e já é prioridade para 95% das empresas brasileiras, segundo uma pesquisa da Aberje.

Essa crescente atingiu também a busca por profissionais que entendem do tema, afinal, para aplicar a sigla às empresas, são necessárias pessoas especializadas. Não é à toa que 1 milhão de novas vagas relacionadas à sustentabilidade devem surgir nos próximos 5 anos, como apontou o relatório global elaborado pelo Fórum Econômico Mundial, Future of Jobs.

Para suprir os profissionais que estão em busca de qualificação em ESG, a EXAME organizou um workshop gratuito com duração de 4 dias que traz cases práticos e exemplos de como as empresas já estão aplicando a sigla nas ações diárias. O “Workshop Profissão ESG” pretende mostrar, ainda, o passo a passo para aqueles profissionais que desejam incluir o ESG no currículo e atuar com sustentabilidade.

Uma pesquisa global sobre o futuro do trabalho, organizada pela consultoria Korn Ferry, apontou que 54% dos profissionais participantes considerariam mudanças de carreira para assumir uma função focada em sustentabilidade.

ESG: trabalho com propósito e boas remunerações

O trabalho na área ESG é conhecido por proporcionar uma atuação com propósito para os colaboradores, além de aliar a isso a boa remuneração. De acordo com o Guia Salarial da Robert Half 2023, o salário médio desse profissional é de R$ 18 mil, a depender de vários fatores como o nível de senioridade, a empresa em que está trabalhando e o setor.

