O futuro do trabalho é ESG: 54% dos profissionais consideram trabalhar com sustentabilidade

O futuro do trabalho é sustentável. É possível cehgar a essa conclusão a partir dos dados da pesquisa "Futuro do Trabalho" organizada pela consultoria Korn Ferry. O levantamento apontou que 60% dos millennials (nascidos entre 1981 e 1996) afirmam que se sentiriam mais inspirados em uma empresa que tenha políticas ESG (ambientais, sociais e de governança).

EXAME libera 500 vagas gratuitas para Workshop sobre ESG

Os dados também destacam que 54% dos entrevistados considerariam mudar de carreira para a área da sustentabilidade. Esse movimento é geracional e tem a ver com a expansão do ESG na economia e no mercado de trabalho.

A sigla foi citada pela primeira vez em 2004 durante uma conferência da ONU e ganhou cada vez mais relevância nas empresas. Hoje, 95% das instituições brasileiras já afirmam que o ESG está em sua agenda de prioridades.

Profissionais ESG

Com a sustentabilidade e o ESG ganhando o foco do mundo corporativo, a demanda por especialistas cresce consequentemente. De olho na importância do tema para o mercado, as empresas estão buscando cada vez mais um profissional que domine ESG para implementar as estratégias, mas tem sido difícil encontrar candidatos qualificados.

Uma pesquisa do CFA Institute, fez uma análise dos perfis de profissionais de finanças no LinkedIn e revelou que menos de 1% dos candidatos estão qualificados para as vagas.

A escassez deve aumentar ainda mais nos próximos anos porque, de acordo com o relatório Future of Jobs, do Fórum Econômico Mundial, o especialista em ESG é a segunda carreira na lista das profissões do futuro e devem surgir 1 milhão de novas vagas na área até 2027.

Com a oferta escassa, as remunerações passam a ser atrativas. Segundo o Guia Salarial 2023 (Robert Half), um profissional ESG pode ganhar de R$ 6 mil a R$ 35 mil, a depender de vários fatores como o nível de senioridade, a empresa em que está trabalhando e o setor.

Por exemplo: a área financeira já paga mais que o mercado comumente, ou seja, especialistas em ESG no mercado financeiro provavelmente serão melhor remunerados do que em outros setores.

EXAME libera vagas gratuitas para curso de ESG

Diante dessa demanda do mercado por profissionais especializados em ESG, a EXAME e o Ibmec, uma das maiores escolas de negócios do país, decidiram disponibilizar 500 vagas para a segunda edição do curso online “Workshop: Profissão ESG”.

Marcado para começar em 10 de julho, o curso pretende ensinar como construir uma carreira na área para profissionais que querem aliar um trabalho com propósito e boas remunerações, além de aproveitar as vagas que devem abrir nos próximos anos. Ao final do curso, os alunos recebem um certificado de participação.

Para conferir se ainda há vagas disponíveis, basta acessar o site oficial do curso clicando aqui ou no link abaixo.

CURSO CARREIRA EM ESG