Wine, Cielo, BDO e mais empresas com vagas abertas; há opção em home-office

O último resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, realizada pelo IBGE, aponta que a taxa de desocupação recuou para 8,1% no trimestre encerrado em novembro, o que representa 680 mil pessoas a mais inseridas no mercado de trabalho.

Para quem ainda está à procura de uma nova oportunidade, compilamos uma lista de empresas que anunciaram vagas de emprego em vários segmentos.

Existem oportunidades para cargos das áreas de administração, tecnologia, finanças, engenharia, administração, comercial, entre outras.

Algumas dessas vagas possuem exigências específicas, por exemplo, formação acadêmica ou experiência profissional, mas existem também muitas oportunidades para quem está iniciando a carreira. Apenas fique atento às descrições das vagas e certifique-se de que possui os requisitos solicitados antes de se candidatar.

Algumas oportunidades oferecem ainda a possibilidade de trabalhar de forma híbrida ou home-office. Saiba mais abaixo:

Wine

A Wine, clube de assinatura de vinhos, está recrutando 16 profissionais para oportunidades de trabalho em diversos estados do país, como Bahia, Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo.

As vagas são para atuar no modelo híbrido e estão distribuídas em diferentes áreas: marketing (CRM, customer success, mídias pagas e growth), comercial (B2B e loja física) e administrativo.

Além disso, a Wine oferece uma vaga afirmativa para pessoas pretas para analista administrativo em São Paulo.

A empresa oferece aos seus funcionários diversos benefícios como vale transporte, vale alimentação; plano de saúde, odontológico e seguro de vida; premiação por resultados, acolhimento psicológico, entre outros. Os interessados nas vagas podem se inscrever no site.

ODATA

A ODATA, provedora de serviços de data center, está com 25 vagas abertas para os setores de EHS, tecnologia, comercial, administração e financeiro.

As oportunidades são para as cidades de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ) e os cargos são desde estágio, passando por técnico, analista, engenharia, até coordenação e gerência.

O processo seletivo se inicia de forma online e os candidatos podem se inscrever enviando os currículos para o e-mail: recrutamento@odatacolocation.com.

BDO

A empresa de auditoria e consultoria BDO abriu inscrições para o seu programa de trainee 2023. As vagas são para a área de auditoria contábil. Sendo assim, serão aceitas as inscrições de candidatos que concluíram ou estejam cursando superior em Ciências Contábeis e Administração.

Ao todo são mais de 180 vagas para o escritório de São Paulo e 120 para atender as 26 filiais em todo o Brasil. O preenchimento ocorrerá no decorrer do ano, com contratações em março, agosto e novembro. As inscrições podem ser feitas pelo site vagas.com.br.

Cielo

A Cielo, empresa de meios de pagamento, está com 60 vagas abertas para o cargo de Gerente de Negócios na área comercial.

As vagas disponíveis são para reforçar o time comercial, 100% externas e abrangem estados como Ceará, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Para ter mais informações, basta acessar este link e se candidatar a uma das vagas.

Smart Break

A Smart Break, startup que atua no ramo de micromercado (os famosos mercadinhos de condomínios e empresas), busca preencher 36 vagas no seu quadro de funcionários

As oportunidades são para diferentes áreas, tais como Diretor de BI, Diretor de Trade, Gerente de Furtos, Coordenador de Frotas, Coordenador de Auditoria, Analista de Atração & Seleção, Analista de Compras, Analista de Qualidade, Reposição, Coordenador de Trade Marketing, CTO, entre outras.

Para quem se interessar, as vagas estão disponibilizadas no site https://smartbreakbrasil.com.br/. Basta acessar o link e realizar o cadastro.

Trinus

A Trinus, holding do mercado habitacional brasileiro, está ampliando seu quadro de funcionários. A companhia está com 44 oportunidades abertas para trabalho presencial, no escritório de Goiânia (GO).

As vagas abrangem todos os níveis, júnior, pleno e sênior, em diferentes áreas de atuação, como compliance, administrativo/financeiro, atendimento ao cliente, comercial, engenharia, jurídico, recursos humanos, negócios e tecnologia.

Entre as posições disponíveis estão: Analista de Monitoramento (NOC) Pleno, Analista de Configuração e Mudança (GCM), Analista de Controladoria - Controller, Analista de Auditoria Interna, Advogado Sênior - Diretoria Jurídica, Analista em Planejamento e Orçamento, Gerente de Projetos e Analista de Controladoria (BPO).

As demais oportunidades podem ser encontradas no banco de vagas da empresa e na página da Trinus Tech, especialmente para vagas em tecnologia. Além das oportunidades efetivas, a empresa também possui banco de talentos exclusivo para mulheres.

Ambiental Ceará

A Ambiental Ceará, braço da Aegea Saneamento, comunicou a abertura de milhares de vagas no estado do Ceará. Segundo a empresa, a previsão é que, com a entrada do Bloco 2 da parceria público-privada, mais 6 mil oportunidades sejam geradas.

Há oportunidades para profissionais de diferentes áreas de atuação no setor administrativo, técnico e operacional. Além do salário compatível com a posição, a Ambiental Ceará oferece para os funcionários assistência médico-odontológica, seguro de vida, Gympass, vale alimentação e/ou refeição e vale transporte.

Os interessados em participar do processo seletivo podem se inscrever neste link.

