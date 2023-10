Veja como enriquecer a sua aprendizagem de inglês com Inteligência Artificial

Por Talita Oliveira, professora de inglês e sócia da Companhia de Idiomas

Você com certeza tem ouvido muitos papos sobre Inteligência Artificial por aí, não é? É bem provável que já esteja usando para algumas atividades em seu trabalho e estudos, tirando dúvidas e praticando coisas do seu dia a dia. Mas será que já está usando para praticar o idioma que você tanto quer aprender?

Vamos começar com 3 opções de IA que você já pode sair testando (caso ainda não tenha testado):

ChatGPT, da OpenAI: https://chat.openai.com/

https://chat.openai.com/ O Bing, da Microsoft (que você pode usar no navegador Edge ou pelo app), que tem a mesma tecnologia GPT conectada à internet, então você consegue pesquisar coisas super recentes também:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.bing&hl=pt_BR&gl=US

https://apps.apple.com/br/app/bing-conversa-ia-gpt-4/id345323231

Isso só para começar mesmo, porque são inúmeros os sites e apps que estão integrando AI de alguma forma... já já falamos mais sobre isso.

Algumas ideias para aplicar nessas opções de IA:

Utilize para conversar: como se estivesse falando com uma pessoa no WhatsApp (logo mais os recursos de voz e imagem também estarão disponíveis, e estamos aguardando para descobrir como isso será). Corrija os erros: Peça para que corrija erros em sua produção e compare as duas versões para entender o que (e porque) errou. Você pode esclarecer dúvidas sobre seus erros também. Conheça novas palavras: Peça para que forneça exemplos contendo uma palavra ou expressão que você está aprendendo (excelente para que você confira, por exemplo, idioms e phrasal verbs). Pratique: Peça explicações, exercícios e exemplos sobre pontos gramaticais que está estudando. Compare as versões: Peça que modifique um texto com diferentes comandos (escrever mais formalmente ou informalmente, por exemplo). Compare as versões e aprenda com as mudanças.

E aí, curtiu as ideias? Mas espera aí que tem mais! Veja dois apps que você definitivamente vai querer usar:

Praktika

Uma IA que identifica seu nível, e que depois disso oferece temas para conversar com você e te corrige. Isso mesmo que você leu!

Links:

Character.ai

Nessa aqui você pratica sua produção escrita falando com personagens ficcionais, pessoas famosas, e algumas invenções bem criativas feitas por quem usa o app. Bater um papo com o Batman, Harry Potter, com um Pokémon...e por aí vai.

Quando não usar a IA?

Um jeitinho que eu te recomendaria, de coração aqui como teacher, a NÃO usar a IA: Não traduza seus textos inteirinhos quando estiver fazendo aquele esforço para aprender de verdade o idioma. Isso te impedirá de começar a construir suas ideias diretamente em inglês.

É provável que a IA utilize tempos verbais, vocabulário e construções que você ainda não aprendeu, ou seja, a sua produção não irá refletir o seu nível real.

É importante saber usar para que realmente intensifique sua prática de maneira significativa!

Have fun and ENJOY! 😊