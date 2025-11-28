ChatGPT ficou para trás? O novo aplicativo chinês que muda o jogo da IA

O novo aplicativo chinês de inteligência artificial LingGuang se tornou um fenômeno logo após o lançamento em 18 de novembro, acumulando mais de 2 milhões de downloads em menos de uma semana. A repercussão foi tamanha que o recurso de criação instantânea de miniaplicativos chegou a sair do ar por excesso de demanda, segundo o Business Insider.

Desenvolvido pelo Ant Group, o app se propõe a transformar comandos em linguagem natural em aplicações funcionais. Mas o que realmente chamou atenção foi a chamada “AGI camera”, uma câmera com capacidade de analisar cenas em tempo real — algo que hoje não existe em ferramentas como o ChatGPT.

IA que analisa ao vivo?

Na primeira demonstração, ao apontar o celular para um fundador de startup em um vídeo de podcast, o aplicativo identificou o empreendedor e a empresa criada por ele.

A precisão se repetiu no supermercado: diante de três marcas de shakes proteicos, o LingGuang identificou rótulos em inglês, exibiu informações nutricionais e ainda comparou preço, proteína e especialização de cada produto.

A diferença de experiência ficou ainda mais evidente ao colocar o recurso frente a frente com o ChatGPT. Como o modelo da OpenAI não interpreta cenas ao vivo, foi necessário tirar e enviar uma foto manualmente, um processo que, após testar o LingGuang, pareceu atrasado.

Embora a análise do ChatGPT tenha sido detalhada, faltou a sensação de fluidez presente no app chinês, que ainda sugeria próximos passos com bolhas de comando interativas.

Geração de vídeos em tempo real

Após fotografar um boneco Labubu, o usuário pediu que ele sorrisse e dançasse. Em 20 segundos, o app entregou um clipe completo, com trilha sonora e movimentos integrados ao cenário filmado.

Para tentar algo semelhante no ecossistema da OpenAI, foi necessário migrar para o Sora, fazer upload de uma foto e aguardar a animação, um fluxo mais fragmentado.

O LingGuang também mostrou agilidade com seu gerador de miniaplicativos. Em cerca de um minuto, criou uma ferramenta que funcionava como uma “loteria gastronômica”.

Ao pedir recomendações específicas de Singapura, o app regenerou toda a interface e incluiu pratos locais como Katong laksa e chilli crab. Já o ChatGPT, ao receber pedido semelhante, retornou o código completo e as orientações para execução, mas não um aplicativo pronto para uso imediato.

O teste evidencia um movimento relevante para o futuro da carreira de qualquer profissional que lida com tecnologia, produto, marketing ou gestão: a inteligência artificial está avançando para interfaces mais rápidas, multimodais e integradas ao cotidiano.

Dominar essas ferramentas e compreender como elas estão sendo moldadas em diferentes ecossistemas, torna-se um diferencial competitivo em um mercado que passa a valorizar velocidade, autonomia e capacidade de transformar intenção em ação com poucos comandos.

