Vagas temporárias: Veja as áreas que mais estão contratando neste fim de ano

Para você que busca um emprego temporário para entrar no mercado de trabalho ou complementar a renda, chegou a época do ano em que essas oportunidades mais costumam aparecer. Com a temporada festiva de Natal e Ano Novo, as empresas ampliam suas equipes para lidar com o aumento de consumidores, resultando em uma onda de oportunidades para diversos cargos temporários. Só em novembro, o Infojobs, HR Tech que desenvolve soluções de tecnologia para o RH das empresas, registrou 139.937 anúncios ativos.

Os setores que mais contratam os temporários:

O setor Comercial é líder neste sentido e representa 36,2% das vagas no formato, seguido por logística e produção industrial, segundo levantamento da Infojobs.

Comercial, Vendas - 36,2% Logística - 22,4% Industrial, Produção, Fábrica - 9,0% Alimentação / Gastronomia - 4,4% Construção, Manutenção - 3,7% Administração - 3,1% Serviços Gerais - 2,6% Saúde - 2,6% Contábil, Finanças, Economia - 1,8% Informática, TI, Telecomunicações - 0,8%

Por onde estão as vagas temporárias?

Entre os estados que mais contratam estão:

São Paulo - 57,6% Rio Grande do Sul - 8,3% Minas Gerais - 6,8% Rio de Janeiro - 4,9% Paraná - 4,9% Santa Catarina - 3,5% Goiás - 1,9% Bahia - 1,6% Ceará - 1,3% Espírito Santo - 1,2%

Quanto ao modelo de trabalho, 96,8% das vagas são para posições presenciais, 2,6% para híbridas e apenas 0,7% para home office.

"As empresas planejam as contratações antes do pico de demanda. Com esse cenário, vemos o mercado de trabalho se preparando de uma maneira diferente: com processos seletivos e treinamentos mais ágeis, para preparar no tempo certo de assumir os desafios", afirma Ana Paula Prado, CEO do Infojobs.

Regras para as vagas temporárias

O contrato de trabalho temporário é contemplado na Lei 13.429 de 2017, que determina que tem uma data específica de início e término, não podendo ultrapassar 180 dias (6 meses) e pode ser prorrogado por mais 90 dias. Esse período pode ser consecutivo ou com intervalos.

De acordo com a executiva, após o período, para que a empresa possa contratar o funcionário novamente em um cargo temporário, é necessário um intervalo de aproximadamente 90 dias. "Caso não seja possível aguardar esse prazo, é necessário que o vínculo entre a empresa e o trabalhador temporário seja formalizado por outro tipo de contrato ou com efetivação CLT", diz Prado.

Mesmo que em formato temporário, o colaborador possui os mesmos direitos de um trabalhador CLT, com remuneração equivalente à dos outros empregados da empresa que ocupam a mesma função, jornada de trabalho limitada a 44 horas semanais, com possibilidade de duas horas extras por dia devidamente remuneradas, seguro contra acidente de trabalho, adicional noturno (quando for o caso), repouso semanal remunerado, além de 13° salário e férias proporcionais ao tempo de trabalho, FGTS sem multa de 40%, direitos previdenciários e indenização por dispensa sem justa causa ou antes do final do contrato, que corresponde a 1/12 do salário.

Empresas com vagas temporárias:

Coca-Cola FEMSA, Adecco e Gi Group Holding

Coca-Cola FEMSA Brasil, maior fabricante de produtos Coca-Cola em volume de vendas, Gi Group Holding, Adecco e Randstad, anunciam a abertura de mais de 500 vagas temporárias em sete estados brasileiros, referentes ao Plano Verão 2023 da engarrafadora.

As oportunidades de trabalho são sazonais, para diversas regiões de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Goiás, com contratações recorrentes para suprimento de vagas, podendo se estender até janeiro de 2024. Os contratados terão carteira assinada, benefícios e salários compatíveis com os do mercado. Os candidatos precisam ter ensino médio completo e disponibilidade de horário.

Inscrição: Os interessados devem acessar e concorrer às vagas disponíveis neste link da Coca-Cola FEMSA, ou na página de vagas da Adecco ou do Gi Group Holding para verificar as áreas de atuação.

Di Gaspi

A Di Gaspi, rede de lojas especializadas em calçados e moda com 35 anos no mercado, está com mais de 700 vagas abertas. A marca está focando na contratação de profissionais, principalmente para reforçar as áreas de vendas, estoque, logística e gerência.

A idade mínima para concorrer a uma das vagas é de 18 anos, além disso, a conclusão do ensino médio é obrigatória. A faixa salarial varia de acordo com a função e categoria profissional. Já a experiência, para as oportunidades de Vendedor e Operador de Caixa, precisa ser comprovada em carteira. As vagas de Operador de Loja e Estoquista não precisam de experiência, sendo uma boa opção para quem quer ingressar no mercado de trabalho.

Com o início das festas de fim de ano, as vagas disponíveis são tanto para funções temporárias, em decorrência do aumento de movimento, como também para cargos fixos.

Inscrição: Para se candidatar, acesse o link.

Fast Shop

A Fast Shop abriu 240 vagas temporárias para o fim do ano. As oportunidades são destinadas aos setores de logística e atendimento em loja, distribuídas por todo o país.

Inscrição: Os interessados podem acessar a página de carreiras da companhia, para conferir as oportunidades.

Grand Plaza

O Grand Plaza está com mais de 70 vagas temporárias em aberto para este fim de ano. As oportunidades são para lojas de diferentes segmentos como Art Walk, The Body Shop, Magic Feet, Kid Stok, JK Alianças, Morana,Handbook, O’Store Sneakers, entre outras, nas funções de vendedor, empacotador, estoquistas e operadores de caixa.

Inscrição: Para se inscrever, basta o candidato acessar o site do Grand Plaza e enviar o seu currículo.

Grupo Ri Happy

O Grupo Ri Happy, varejista especializado em brinquedos, oferece mais de 1.400 vagas temporárias para trabalho nas lojas da Ri Happy e PBKIDS para o período de Natal.

Há oportunidades para auxiliar de loja e vendedores. O processo é facilitado e o cadastro é feito em menos de 10 minutos. Não é exigida experiência anterior com vendas e nem ter finalizado o Ensino Médio. Serão escolhidos os candidatos a partir dos 16 anos de idade que tenham perfil compatível com a cultura organizacional do Grupo Ri Happy.

Inscrição: Há vagas disponíveis em 77 cidades, 23 estados. Para consultar em quais cidades as vagas estão disponíveis, acesse.