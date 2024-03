Vagas para trabalhar com IA triplicam no Brasil, mas ainda existem 2 mil posições sem preencher

Vagas para trabalhar com inteligência artificial mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos, segundo informações de um estudo do LinkedIn. Em números mundiais, os anúncios de emprego que mencionam a tecnologia estão despertando mais interesse dos candidatos – e receberam 17% mais inscrições do que vagas sem tais menções.

Nesse momento, em uma rápida pesquisa em sites de busca de empregos, é possível encontrar mais de 2 mil vagas para trabalhar com IA no Brasil. Para posições globais, esse número salta para 100 mil. Apesar da ampla oferta, muitas dessas vagas devem continuar sem serem preenchidas. O motivo? Faltam profissionais qualificados para ocupá-las.

Qualificação pode abrir portas

É consenso entre especialistas do setor que a qualificação profissional é um destaque no currículo de muitos profissionais. Para Miguel Lannes Fernandes, coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, profissionais bem capacitados se destacam frente aos recrutadores – e acessam posições melhores no mercado de trabalho.

“Não é nenhum diferencial dizer que sabe usar um computador”, diz. “Mas se você disser que sabe usar a inteligência artificial, ainda é uma novidade, mas por pouco tempo. Dominar a IA permite que profissionais concorram de igual para igual no mercado”, alerta.

Veja, a seguir, as vantagens de apostar na capacitação profissional.

Adquirir habilidades que, de fato, são relevantes para a área e para o mercado;

Desenvolver a capacidade de resolver problemas de forma eficiente;

Construir uma mentalidade de crescimento para buscar o aprendizado contínuo;

Aprender habilidades de comunicação sólidas, tanto verbalmente quanto por escrito;

Entender como liderar equipes, motivar colegas e trabalhar em grupo;

Ser capaz de pensar fora da caixa e gerar ideias inovadoras;

Aprender a gerenciar eficientemente o tempo e as tarefas.

Aqui está caminho para se tornar alvo dos recrutadores

Confira, em quatro passos simples, como se tornar um candidato desejado pelos recrutadores e conquistar uma vaga no mercado de inteligência artificial.

1. Invista na sua qualificação profissional

Profissionais qualificados costumam se destacar no mercado – ainda mais em um setor que sofre com a escassez de mão de obra. Assim, possuir certificações relacionadas à IA no currículo pode ser um grande diferencial para garantir a vaga dos sonhos.

Para apoiar profissionais que não querem ficar para trás, a EXAME apresenta a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro. São quatro aulas virtuais e gratuitas, que vão mostrar o caminho para se tornar o profissional mais cobiçado pelo mercado. Ao final dos episódios, os participantes receberão certificado de conclusão para incluir no currículo.

2. Coloque a mão na massa e busque por experiências práticas

Experiência prática é tão importante quanto o conhecimento teórico – e isso pode ser cobrado em alguns processos seletivos. A recomendação é encontrar caminhos para colocar em prática suas habilidades em IA e construir um portfólio. Desenvolver projetos pessoais, fazer trabalhos voluntários e participar de competições e workshops pode ajudar.

3. Faça conexões (isso pode abrir portas!)

Uma boa rede de contatos, muitas vezes, abre portas. Por isso, busque fazer conexões com profissionais ou entusiastas da área de IA. Redes sociais, como LinkedIn, podem ser excelentes para isso. Além disso, é possível fazer conexões em grupos e fóruns online, que permitem aos profissionais aprender com outros especialistas em IA.

4. Prepare-se para as entrevistas

Esteja preparado para processos seletivos. Pratique entrevistas, pesquise sobre a empresa, a cultura corporativa e os padrões de comportamento profissional. Lembre-se de ser verdadeiro nas respostas e demonstrar interesse genuíno pela oportunidade. Se possível, também esteja aberto a realizar entrevistas por vídeo ou telefone, caso seja necessário.

