Esta habilidade pode ajudar profissionais de todas as áreas a se destacarem no mercado; veja qual é

Crescer na carreira e alcançar melhores salários costuma aparecer com frequência entre as prioridades profissionais. E uma habilidade específica pode fazer com que trabalhadores alcancem esses objetivos com mais facilidade. Estamos falando da gestão financeira.

Presente em todas as áreas, as finanças corporativas podem ser desafiadoras – para quem não domina o assunto, é quase como aprender um idioma novo –, mas também podem ser responsáveis por colocar profissionais em destaque. Um estudo recente mostrou isso.

De acordo com as perspectivas e tendências projetadas pelo Guia Salarial Robert Half 2024, o fator mais determinante para o aumento de salário nas empresas é possuir um conhecimento ou especialização diferenciada no currículo. Além disso, o estudo mostra que recrutadores buscam profissionais com habilidades financeiras em todas as áreas.

A pesquisa ouviu 1,5 mil profissionais, sendo 500 empregadores e 1 mil colaboradores, nos departamentos de Finanças, Recursos Humanos, Operações, Administração e Tecnologia.

Em todos os mercados, é preciso ter habilidades em finanças

Veja, abaixo, quais são as capacidades demandadas em cada ramo de atuação.

Mercado Financeiro

Não há surpresa em dizer que dominar as finanças no mercado financeiro é fundamental. No entanto, o estudo da Robert Half lança luz em uma nova perspectiva. Segundo a pesquisa, as fintechs estão entre as indústrias que mais contratam no mercado financeiro. Neste caso, certas habilidades têm mais relevância que outras – aqui, aqueles que souberem usar a tecnologia e a inteligência artificial aplicadas às finanças podem ter mais destaque.

Recursos humanos

Dominar estratégias de remuneração aparece entre as habilidades técnicas mais exigidas por profissionais de Recursos Humanos, segundo o Guia Salarial. Isso significa que, mesmo para uma área não financeira, ter conhecimentos em finanças será importante para construir bonificações e lidar com metas ou compensações financeiras, por exemplo.

Jurídico

Para ganhar destaque no setor jurídico, possuir certificados contábeis e financeiros é imprescindível – e são as certificações mais exigidas pelos recrutadores, segundo o estudo da Robert Half. Além disso, profissionais com conhecimentos tributários (apuração de impostos e planejamento fiscal, por exemplo) estão entre os mais demandados pelo setor.

Tecnologia

O estudo da Robert Half mostra que há mais oportunidades de trabalho para profissionais de tecnologia em bancos e seguradoras (são as indústrias que mais contratam esses profissionais). Assim, aqueles capazes de incorporar as inovações tecnológicas nas finanças e utilizar a IA para alavancar a gestão financeira podem ter mais portas abertas.

Descubra como se tornar um profissional mais completo e valioso

Para mostrar as habilidades financeiras mais importantes (e como aplicá-las dentro das empresas), a EXAME apresenta a Masterclass A Nova Era das Finanças Corporativas.

Virtual e totalmente gratuita, a aula promete fornecer insights valiosos e práticos para empresários que desejam melhorar a gestão financeira de seus negócios e para profissionais de outros setores que precisam entender melhor as finanças corporativas.

A aula contará com a participação de Renato Mimica, co-CEO da EXAME e sócio do BTG Pactual, com mais de 15 anos de experiência na área de análise de investimentos.

