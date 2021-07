Procurando emprego? Veja mais de 3 mil vagas abertas agora

Está em busca de uma nova oportunidade de carreira? Mais de 30 empresas estão contratando agora para 3.068 vagas de emprego em diversas áreas e para todos os níveis de experiência.

No último mês, o Agibank teve um profissional contratado para cada hora de trabalho. Foram 269 vagas preenchidas e o banco ainda espera contratar mais 250 pessoas até o final do ano.

Mais empresas têm vagas para trabalho presencial e também para home office, como a Creditas, ZAP+, Company Hero, Ticket, Quali, Take Blip, Brasilprev, RecargaPay, Vittude, Nodo, Pipefy, Cora, Hilab, entre outros.

O Grupo SBF, dono da marca Centauro e da distribuidora da Nike, abriu um programa com 30 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Diversas empresas na lista também estão com oportunidades abertas para o grupo PCD. Confira:

Vagas na Creditas

A fintech tem vagas para o time de produto tecnologia, incluindo vagas afirmativas para mulheres e pessoas pretas. As vagas são inicialmente para trabalho remoto. Para integrar a equipe, é desejada experiência em desenvolvimento Java, Kotlin, Ruby ou Scala, familiaridade com metodologias ágeis, habilidade em desenvolver e implementar APIs, entre outras. Confira mais sobre as vagas no site.

Vagas na Concentrix

A empresa de soluções para a experiência de clientes tem mais de 850 vagas abertas em São Paulo. As posições são para diferentes cargos, como atendimento, analista de TI, gerente e diretor de contas. Os requisitos para vagas na área de atendimento são: profissionais maiores de 18 anos, ensino médio completo e que estejam cursando ou tenham o ensino superior completo. As vagas são para diversas escalas e horários, já que algumas operações funcionam 24h, com escalas 6x1 ou 5x2.

E 10% das vagas são para profissionais bilíngues e trilíngues, que tenham inglês e/ou espanhol fluentes. Se candidate aqui.

A fintech abriu 400 vagas para trazer profissionais autônomos para sua área comercial externa. Os profissionais atuarão em campo divulgando os serviços do banco. Para se candidatar, os interessados devem preencher o formulário disponível no site.

Vagas na Take Blip

São 280 vagas de emprego abertas agora. Dessas, 63 são especificamente para pessoas desenvolvedoras. As vagas contemplam todos os níveis de senioridade, incluindo Chapter Leader e Tech Lead. Em 2021, a startup atingiu o marco de mil funcionários e teve um aumento de 120% na contratação. Confira as vagas aqui.

A contratação conta com diversos benefícios, entre eles: vale alimentação ou vale refeição, vale transporte, vale cultura, plano de saúde, auxílio odontológico, seguro de vida, PL e PLR, horário flexível e apoio em capacitações (cursos, treinamentos e eventos).

Vagas na Quali

A administradora de planos de saúde tem mais de 275 vagas abertas para atuação em Relacionamento com o Cliente em São Paulo. Os cargos disponíveis são para consultor, coordenador e agente de relacionamento. Se inscreva pelo site.

A CWI Software, renomada no ramo de tecnologia, está com 207 oportunidades para TI. A empresa apresentou crescimento de 25% no quadro de funcionários desde o início do ano e segue contratando em ritmo acelerado.

Algumas oportunidades são para as posições de desenvolvedor Java, desenvolvedor .NET, desenvolvedor Front-End, desenvolvedor Mobile (Android, iOS ou Flutter), quality assurance e designer.

Interessados podem ver a lista completa e fazer a candidatura neste site.

Vagas na Verisure

A empresa europeia de soluções para alarmes monitorados tem 160 vagas para a área de vendas externas da companhia em diferentes regiões do país. Todas as vagas são inclusivas para pessoas com deficiência. A candidatura pode ser feita no site.

Vagas na ISH Tecnologia

São 131 vagas em todo o país e para diversas áreas, como comercial, programação e técnica. e As vagas estão disponíveis no site.

Vagas na Hilab

A startup de tecnologia para saúde tem 100 vagas abertas para as cidades de Curitiba, Porto Alegre e Manaus. Grande parte das vagas são direcionadas para o departamento de sucesso do cliente da empresa, mas a startup também conta com posições nos setores de marketing e no time de tecnologia. Todas as oportunidades anunciadas são para trabalho presencial. Confira as vagas no site.

Vagas na Azion

São 96 vagas em diversas áreas como Operações, Segurança e Engenharia de Software. Todas as posições exigem inglês avançado. A Azion oferece VT, VR, VA, plano de saúde e odontológico, além de outros benefícios. Veja o site.

Vagas na SuperSim

São 80 vagas abertas em diversas áreas da empresa, como tecnologia, financeiro e comercial. Para alguns postos, o trabalho pode ser desempenhado de maneira remota. As demais, no entanto, são presenciais na sede da empresa, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Confira as vagas aqui.

Vagas no Grupo Locaweb

As unidades de commerce do Grupo Locaweb estão com 75 vagas abertas nas empresas Tray, Tray Corp e Yapay. Os processos estão abertos para diferentes áreas de atuação, como analista comercial, coordenador de marketing e vendas, programador pleno, analista de e-commerce, analista de produtos, programador, coordenador de facilities, etc. Veja as vagas no site.

Vagas no ZAP+

A unidade de negócios da OLX Brasil tem 69 vagas, algumas são para trabalho remoto mesmo após a pandemia. Ao todo, são 37 vagas para a área corporativa e 32 para tecnologia. As inscrições podem ser feitas no site.

Vagas no Pipefy

A empresa está com 50 vagas abertas para as áreas de engenharia, customer operations e marketing. As vagas abertas têm destaque para o trabalho remoto e dentre os benefícios estão plano de saúde, seguro de vida, Gympass e licença maternidade/paternidade. Para saber mais sobre as vagas acesse o site.

Vagas na Escola Conquer

São 50 vagas de emprego para diferentes posições. Entre as oportunidades, se destacam as vagas para as áreas de tecnologia, comercial e de marketing. Os benefícios oferecidos pela escola são: vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, bolsas em todos os cursos da Conquer, convênio com Sesc, seguro de vida, equipamentos para home-office e programa de bem-estar. Confira aqui.

Vagas na Cora

A empresa, que recentemente recebeu um aporte de R$ 150 milhões, tem 40 vagas de emprego abertas. Confira aqui e faça a candidatura pelo site.

Pessoa Desenvolvedora Android Jr

Eng. de Software IOS Sênior

Eng. de Software Backend Sênior

Eng. de Software Backend Pleno Cx

Product Designer

Pessoa Front-end Pleno MKT

Product Marketing

Especialista de Tesouraria

Analista de Risco Júnior

Analista CX Sênior

Analista CX

DP Pleno

Especialista de I&D (a definir)

Gerente de R&S

Comercial Sênior (4)

Comercial Júnior (2)

Analista de Marketing (p/ busdev)

Analista de Logística (2°)

Head de Design

Designer Ops Pleno (Foco em Design System)

Cientista de Dados Pl/Sr

Especialista Jurídico

Analista Learning (DHO)

Designer de Produto Jr

Vagas na Company Hero

São 33 vagas abertas para diversas áreas de atuação, como marketing, desenvolvimento e tecnologia, comercial, design e UX. As oportunidades disponíveis na startup incluem vagas para home office integral - 80% delas - e para trabalho presencial nas cidades de São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG, Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC, Curitiba/PR, Goiânia/GO e Salvador/BA.

Confira as vagas no site.

Vagas na Brasilprev

A empresa de previdência privada tem 30 vagas abertas para diferentes posições e áreas da companhia. A empresa oferece oportunidades nas áreas de Produtos, Tecnologia, Financeiro, Comercial, Planejamento e Controle. Todas estão disponíveis no site.

Vagas no Grupo SBF

O grupo detentor das marcas Centauro, Fisia (distribuidora exclusiva da Nike no Brasil) e NWB (canais digitais Desimpedidos, Acelerados e Falcão 12, entre outros) tem 30 vagas para o programa de inclusão "SBF Sem Limites", feito para pessoas com deficiência. Veja mais e se inscreva aqui.

Vagas na RecargaPay

São mais de 30 vagas abertas para posições nas áreas de Operação e BizDev, Riscos e Operações de Cliente, Produto e Tecnologia, Marketing e Finanças. Há oportunidades de diferentes níveis hierárquicos e com a opção de trabalho remoto. Com escritórios em São Paulo, Buenos Aires e Miami, os colaboradores serão recebidos por um programa de boas-vindas totalmente novo e remoto. Confira as posições aqui.

Confira a lista com algumas vagas que estão disponíveis:

Advogado Jr - Contencioso Consumerista

Analista de BackOffice - Compliance

Analista de Business Operations Sr.

Gerente de Talent Acquisition

Advogado Tributarista

Analista Tributário Sr.

Auditor de TI Sr.

Analista de Conciliação Financeira Sr

Analista de Tesouraria Sr.

Analista de Jornadas e Processos Sr.

Especialista de Operações B2B

Head de Monetização

Analista de Business Intelligence

Engenheiro de dados

Analista de Segurança da Informação

Desenvolvedor Java

Arquiteto Mobile

Analista de produto

Engenheiro de Infraestrutura Cloud

Desenvolvedor Frontend Sr.

Product Designer

Head de Riscos

Analista de riscos

Engenheiro de Machine Learning Sr.

Vagas na Squid

A empresa de marketing tem 25 vagas abertas para as áreas de Marketing, Tecnologia, Produto, Comercial e Customer Success. A empresa, que dobrou de tamanho no último ano, oferece contratação CLT e benefícios como VR, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro Saúde, Auxílio home-office, Netflix e Spotify (grátis), premiação trimestral por atingimento de metas, entre outros.

Veja as vagas aqui.

Vagas na Math

A empresa tem 25 vagas abertas para o setor de Marketing, operações, pessoas e cultura e para área administrativa. As inscrições poderão ser realizadas no link.

Vagas na Cia da Consulta

São 17 vagas abertas para as regiões de São Paulo, Taboão da Serra e Guarulhos. As posições são para atuar como Analista de Recrutamento e Seleção, Auxiliar de Sala, Auxiliar de Sala, Consultor de Pós Consulta, Dentista Cirurgião, Dentista Endodontista, Dentista Ortodontista, Dentista Pediatra, Dentista Prótese, Enfermeiro(a) de Saúde da Família e Médico(a). Para mais informações a respeito das vagas, acesse.

Vagas na Fortics

A empresa tem 15 vagas para trabalho home office em diversas áreas. Entre as vagas destaque para monitor de qualidade, sysadmin, desenvolvedor full stack, gerente de marketing, web designer, analista de pré-vendas e consultor comercial bilíngue. Veja mais aqui.

Vagas na Nodo

A empresa tem 12 vagas abertas para a área de tecnologia, design e também para cargo de gerência, ambas para atuar em Pelotas (RS) ou de forma remota. As vagas disponíveis são para atuar como Desenvolvedor Front-End, Desenvolvedor back-end, Desenvolvedor full-stack, Ux designer, Ux/Ui designer, Scrum Master, Talent Acquisition e Gerente de projetos

Para se inscrever basta acessar o portal de carreiras da Nodo.

Vagas na Credere

São 11 vagas abertas para trabalho remoto e voltadas para desenvolvedores back-end, desenvolvedores front-end, developer relations e designer UI. Faça a inscrição aqui.

Vagas na Ticket

São 9 vagas para a função de Desenvolvedor de Software Sênior e para Analista de Produtos Pleno, além dos cargos de Coordenador de Planejamento Comercial, Analista de Rede de Estabelecimentos Sênior, Especialista em Devops e Líder de Sistemas (Tech Lead).

Os interessados nas oportunidades devem se candidatar por meio dos links:

Vagas na Teladoc Health

A Teladoc está com oito vagas abertas na cidade de São Paulo em diversas áreas: Quality Analyst; Developer Analyst Jr; Senior Developer Specialist - front e backend; software analyst pleno; operations manager e IT Help Desk. Os candidatos podem consultar as vagas e se candidatar pelo LinkedIn da empresa.

Vagas na Vittude

São 5 vagas abertas para atuar como Account Manager, Analista Sênior de Inbound Marketing, Engenheiro de Infra/DevOps, Estágio em Engenharia de Software e Product Manager. As oportunidades são para a região de São Paulo e também para trabalho remoto. Para se candidatar, basta acessar o link.

Vagas na Sensedata

São 5 vagas abertas para Desenvolvedor Front-end, Desenvolvedor Python, Sales Consultant, Analista de infraestrutura Cloud e Analista Quality Assurance (QA) Junior/ Pleno. Todas as posições são para o modelo home office. Para mais informações sobre as vagas, basta acessar aqui.