LinkedIn e Microsoft disponibilizam quase 100 cursos de graça

Por Suria Barbosa, do Na Prática

O LinkedIn Learning, plataforma de cursos online do LinkedIn, se juntou à gigante de tecnologia Microsoft para disponibilizar diversas trilhas de conhecimento, em português, gratuitamente. A iniciativa é limitada: os cursos só poderão ser acessados até o dia 31 de dezembro de 2021.

São, ao todo, 96 formações organizadas em 9 trilhas. Os temas são voltados para habilidades técnicas e comportamentais, dentre as mais demandadas no mercado de trabalho hoje e pensando no que caracterizará o profissional do futuro.

O objetivo das organizações é ajudar profissionais em sua capacitação e na procura por novos empregos. Todos os cursos oferecem certificado de conclusão do LinkedIn.

Conheça as trilhas gratuitas do LinkedIn Learning X Microsoft

Os cursos gratuitos do LinkedIn Learning podem ser acessados pela plataforma ou pelo site da Microsoft. Aqui você vê todos e pode começar a assisti-los.

As trilhas são:

Trabalho remoto: colaboração, foco e produtividade Como superar desafios e se reinventar em tempos difíceis Diversidade, inclusão e pertencimento para líderes e gerentes Torne-se um gestor de projetos Como desenvolver a colaboração entre a equipe Domine as competências pessoais mais requisitas no mercado de trabalho Torne-se um especialista em atendimento ao cliente Torne-se um profissional de vendas Torne-se um cientista de dados

"LinkedIn e Microsoft disponibilizam 96 cursos gratuitos com foco em mercado de trabalho (por tempo limitado!)" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.

Líderes do agora

Pela primeira vez, a EXAME Academy, plataforma de educação da EXAME, se juntou com a FRST Falconi (fala-se First), aceleradora de pessoas e learning tech (empresa de educação & tecnologia) criada por uma das maiores empresas de consultoria de gestão do Brasil. A parceria deu origem ao Programa Líderes do Agora.

Os participantes terão acesso a conteúdos relacionados a Liderança, Mindset de Inovação e Gestão para Resultados. E poderão desenvolver as cinco competências essenciais para a liderança atual:

pensamento sistêmico;

protagonismo;

gestão de resultados;

mindset de inovação;

cultura e hábitos de aprendizagem.

Confira tudo sobre o cursos Líderes do Agora na Exame Academy.