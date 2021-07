Empresa de softwares tem mais de 200 vagas de emprego

A CWI Software, renomada no ramo de tecnologia, está com 207 oportunidades para TI. A empresa apresentou crescimento de 25% no quadro de funcionários desde o início do ano e segue contratando em ritmo acelerado.

Algumas oportunidades são para as posições de desenvolvedor Java, desenvolvedor .NET, desenvolvedor Front-End, desenvolvedor Mobile (Android, iOS ou Flutter), quality assurance e designer.

A área é uma das mais promissoras no mercado de trabalho. Há mais vagas do que profissionais no Brasil e no mundo.

Devido à pandemia, a CWI acelerou a implementação do trabalho remoto, o que possibilitou contratações de pessoas de qualquer lugar. Atualmente, a empresa conta com 1.300 profissionais, número que deve chegar a 1.500 até o final deste ano.

Interessados podem ver a lista completa e fazer a candidatura neste site.