Aprendeu a ler os outros antes de ler a si mesmo? As 6 lições de infância por trás da autoconfiança

Uma criança que aprende que ser “boa” é agradar aos outros corre o risco de ler o ambiente antes de aprender a ler a si mesma. A observação é da coach de parentalidade Reem Raouda, que diz ter trabalhado com mais de 200 famílias.

Em artigo publicado na CNBC Make It, ela lista seis lições que os pais de crianças confiantes e resilientes ensinam desde cedo, e nenhuma delas tem a ver com conquistas.

Segundo Raouda, essas mensagens não vêm em conversas solenes. São absorvidas no dia a dia, na forma como os adultos reagem quando a criança erra, discorda, decepciona ou se torna alguém diferente do que eles imaginavam. E não ficam na infância: a coach diz que elas pesam mais tarde na relação com amigos, parceiros e chefes.

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O erro que não muda o olhar

A primeira lição é que o fracasso não altera quem a criança é para os pais. Os filhos observam o rosto dos adultos na hora da nota e percebem se eles ficam mais orgulhosos depois da vitória e mais distantes depois da derrota.

Quando um resultado ruim não muda esse olhar, a criança não precisa ter tanto medo de errar. O erro vira algo com que aprender, e não algo a esconder.

A decepção alheia não é veredito

A segunda lição é que decepcionar alguém nem sempre significa ter feito algo errado. Se ser bom é agradar, a decepção dos outros passa a funcionar como prova de culpa.

Raouda sugere uma frase para os pais: “Alguém pode ficar decepcionado com a sua escolha, e ela ainda pode ser a escolha certa para você”. A confiança em si mesmo diante da discordância, segundo ela, faz diferença com amigos, parceiros e chefes.

Quando o talento vira identidade

Até rótulos positivos pesam. “Você é tão inteligente”, “você é o atleta”, “você é o responsável”. A criança pode entender que precisa continuar sendo aquilo. Uma nota mediana deixa de ser só uma nota, e ter dificuldade passa a parecer a perda de um pedaço de si.

A saída, para a coach, é olhar para o que sustentou a conquista, como a persistência diante da dificuldade. Separar o que alguém realiza de quem esse alguém é abre espaço para que ele seja mais do que aquilo em que é bom hoje.

A quarta lição é que dá para discordar, ou ficar com raiva, e continuar sendo amado. Os pais seguem decidindo e podem manter um limite sem se desconectar do filho.

Para Raouda, a criança não deveria ter de escolher entre ter voz e se sentir próxima. Quem aprende em casa que precisa abrir mão da própria opinião para manter a relação tende a ter mais dificuldade de dizer não em qualquer outro lugar.

Desconforto não é sinal de que algo deu errado

O instinto dos pais é consertar, tranquilizar ou distrair. Às vezes, a criança precisa só ouvir: “Isso é difícil. Estou aqui”.

A quinta lição é que sentir-se mal não significa que algo está errado. Dá para sentir vergonha e seguir em frente, ficar nervoso e ainda assim entrar na sala. Atravessar o desconforto com alguém ao lado é como a criança descobre que dá conta.

Valer mesmo sem nada para comemorar

A última lição responde a um mundo que mede tudo: notas, rankings e curtidas, e depois processos seletivos, ofertas de emprego e avaliações de desempenho. Lá fora, a pergunta será sempre o que a pessoa é capaz de fazer. Em casa, diz Raouda, a criança precisa saber que importa mesmo quando não há nada para celebrar.

As conquistas devem somar à vida, segundo a coach, e nunca ser o único motivo para alguém se sentir valioso.

A história que cada um carrega

A lista foi escrita para pais, mas também serve de espelho para adultos. Medir o próprio valor pelo último resultado, evitar discordar do gestor, tratar qualquer frustração como fracasso: são padrões que costumam ter origem antiga. Reconhecê-los é o primeiro passo para mudá-los.

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Muitas das regras que guiam um adulto foram aprendidas antes que ele soubesse questioná-las.

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