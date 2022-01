Toyota abre programa de estágio para 2022

A Toyota do Brasil está com vagas abertas para o programa de estágio 2022. Ao todo são 50 vagas para as plantas de São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Porto Feliz e Sorocaba.

Os candidatos devem ter a conclusão da graduação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, além de inglês intermediário e domínio do pacote Office. As vagas estão abertas para estudantes dos cursos de ciências contábeis, administração, ciência da computação, economia, engenharia, secretariado executivo, direito, marketing, matemática, psicologia, jornalismo e relações públicas.

A Toyota tem instalações no Brasil há 60 anos e emprega mais de 5 mil pessoas.

Os estudantes interessados podem se inscrever na página da Toyota no Kenoby ou neste link, até o dia 9 de janeiro.