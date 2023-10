Tem medo de perder o emprego para a IA? Metade dos trabalhadores diz que sim; veja como se atualizar

Ser substituído pela inteligência artificial é a preocupação de 49% dos trabalhadores ouvidos por uma pesquisa da Microsoft, divulgada no primeiro semestre de 2023. Segundo o estudo, o medo desses profissionais é que, com o avanço da IA, as empresas decidam delegar funções para a tecnologia na tentativa de economizar dinheiro, melhorar a produtividade e alcançar melhores resultados.

As conclusões do levantamento mostram que esse medo não está restrito aos colaboradores do setor de tecnologia, mas em diferentes segmentos. Com o lançamento e popularização do ChatGPT, em novembro de 2022, a preocupação ganhou mais força.

Mas será que essa é uma ameaça real? Profissionais vão perder o emprego para a IA? Para executivos e empresários do setor, parece que a resposta é negativa.

Especialistas no tema afirmam que a inteligência artificial não vai roubar os empregos. O que deve acontecer, na visão deles, é que profissionais que souberem utilizar a ferramenta vão se destacar. E quem ficar para trás poderá perder oportunidades profissionais.

A boa notícia é que não faltam posições de trabalho no setor de inteligência artificial. De acordo com o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn, as vagas em IA mais que triplicaram no Brasil nos últimos dois anos. Além disso, em todo o mundo, candidaturas em IA cresceram 17% mais rápido que em posições que não envolvem a tecnologia.

De olho em quem deseja sair na frente e encontrar oportunidades para se destacar no mercado, elencamos algumas dicas para utilizar a IA a seu favor. Confira abaixo.

Saiba como se tornar o profissional mais valorizado do mercado em série gratuita da EXAME

Use a IA para melhorar sua produtividade

A inteligência artificial pode ser uma importante aliada para melhorar a eficiência operacional dos colaboradores e, assim, alcançar melhores resultados para a empresa – além de destaque profissional para os funcionários.

Em especial para tarefas repetitivas e manuais, é possível aplicar a tecnologia para ganhar tempo. Quando for preciso analisar grande quantidade de dados, a IA pode trazer mais agilidade. Se for o caso de aperfeiçoar a tomada de decisão, a inteligência pode analisar informações históricas e indicar o melhor caminho a ser escolhido.

Fique de olho nas novas profissões

Nos próximos cinco anos, mais de 75% das empresas devem incorporar a Inteligência Artificial em seus negócios. Com isso, muitas profissões devem passar a existir. É o caso dos Engenheiros de Prompt, que treinam ferramentas de IA, e os Especialistas em Ética da IA, responsáveis pela regulação, segurança e governança por trás da inteligência.

Ficar de olho nessas novas profissões é importante para não deixar nenhuma oportunidade passar. Muitas vezes, essa pode ser a chance para migrar de carreira ou conseguir uma promoção.

Quer alavancar sua carreira e ter salários mais competitivos? Veja como incluir habilidades em inteligência artificial no currículo sem gastar nada agora mesmo

Invista em capacitação profissional

Capacitação profissional é fundamental para adquirir o conhecimento necessário para implementar a tecnologia dentro das organizações. Pensando nisso, a EXAME desenvolveu a série Carreira em Inteligência Artificial voltada para quem deseja liderar projetos em IA, independentemente da sua área de atuação.

As aulas vão ao ar entre os dias 16 e 24 de outubro, de forma online e totalmente gratuita. Ela é apresentada pela CTO da EXAME Izabela Anholett, que possui mais de 13 anos de atuação na área de Tecnologia e vasta experiência como líder em projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de Inteligência Artificial nas rotinas da empresa.

Ao final da série, todos os participantes recebem um certificado para incluir no currículo.

Veja motivos para acompanhar a série sobre inteligência artificial da EXAME:

100% online – acompanhe sem sair de casa;

Receba certificado de participação ao final da série;

Gratuita – capacite-se sem gastar nada;

Série apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME.

Para participar, é simples: clique aqui e realize sua inscrição sem pagar nada.

Quero a minha vaga!

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME