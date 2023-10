Como a IA vai afetar seu emprego? Treinamento virtual e gratuito sobre o tema começa hoje; participe

Começa nesta segunda-feira, 16 de outubro, a série Carreira em Inteligência Artificial da EXAME. Os encontros são direcionados para profissionais de diferentes segmentos do mercado que desejam aprender caminhos para aplicar a IA em seu dia a dia de trabalho.

Virtual e gratuito, o treinamento foi elaborado levando em consideração o avanço da inteligência artificial, que está transformando o mundo dos negócios. Segundo o Fórum Econômico Mundial, as posições nas áreas de aprendizado de máquina de IA e segurança cibernética devem crescer, em média, 30% até 2027.

Além disso, conforme revelou o Relatório de Tendências Globais de Talentos do LinkedIn, candidaturas em IA cresceram 17% mais rápido do que vagas que não envolvem a tecnologia. No Brasil, os números também são animadores: as oportunidades em IA mais que triplicaram nos últimos dois anos.

Para Izabela Anholett, CTO da EXAME e professora da série, o sucesso da inteligência artificial no mundo dos negócios colocou em destaque aqueles que souberam aproveitá-la. “Os resultados apresentados por essas ferramentas surpreenderam até mesmo profissionais de tecnologia experientes, a ponto de muitos ficarem assustados com o impacto e as consequências desse avanço”, diz ela.

“Mas enquanto alguns se assustaram, outros perceberam o tamanho da oportunidade que está se abrindo no mercado neste momento”, complementa.

Capacite-se em IA: treinamento começa hoje

“A Inteligência Artificial chegou abrindo portas para profissionais de todas as áreas e se você quer aproveitar essa onda para alavancar sua carreira, a hora é essa”, afirma a executiva. Diante disso, profissionais precisam estar atentos às novidades do mercado e preparados para ocupar as novas posições – que não param de crescer. E a boa notícia é que, com a série gratuita da EXAME sobre Carreira em Inteligência Artificial, você pode iniciar sua capacitação profissional sem precisar sair de casa e gastar nada.

Durante as aulas, a CTO da EXAME promete preparar profissionais de diferentes áreas para liderar projetos em IA e ocupar posições com ótimos salários. Ao final da série, todos os participantes recebem um certificado para incluir no currículo.

Conheça a professora

Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo, Izabela Anholett possui especialização em Gestão de Negócios pela FDC e Design Thinking pela ESPM e foi professora do Master em Digital Manager & Metaverso.

Tem mais de 13 anos de atuação na área de Tecnologia, passando por todas as verticais de T.I, como SAP, Infraestrutura, Governança, Sistemas Legados e Operações e sua especialidade é integrar a área de Tecnologia aos negócios.

É CTO da Exame desde o início de 2022, liderando projetos de inovação, modernização de processos e aplicação de Inteligência Artificial nas rotinas da empresa.

