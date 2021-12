Guia do networking: como usar a rede de contatos para sua carreira

Por Rafael Carvalho, do Na Prática

Você já ouviu falar que todo mundo está a apenas seis pessoas de distância de qualquer outra em um networking que envolve o mundo inteiro? Não? Bom, existe uma teoria que fala disso. Trata-se de um estudo de psicologia de 1967, chamado The small world problem (ou “O problema do mundo pequeno”, em tradução livre).

Torne-se um profissional mais atualizado em gestão financeira, com foco em transformação digital. Confira o MBA em Finanças e Controladoria da EXAME e Trevisan!

Basicamente, a hipótese aponta que são necessários, no máximo, seis laços de amizade ou conexão para que duas pessoas quaisquer no mundo se encontrem. Ou seja: é possível que, neste momento, você precise passar por apenas seis pessoas para encontrar alguém com Barack Obama, por exemplo, ou qualquer outra liderança global.

A suposição pode até não ser comprovada, mas o caso é que, de fato, criar uma rede sólida de contatos pode ajudar – e muito – durante as nossas carreiras. Por isso, o Na Prática explica neste artigo tudo o que você precisa saber sobre newtworking na vida profissional.

Network e networking: significado e para que servem

Um networking rico e bem alimentado pode aumentar suas oportunidades de sucesso profissional. Por meio da convivência e do apoio de pessoas com propósitos e objetivos similares, é possível melhorar projetos, fazer contatos e criar coisas totalmente novas. Assim, é importante saber dominar e desenvolver o poder do bom networking.

Network é um termo que vem do inglês (“net” é rede e “work” é trabalho) e significa rede de relacionamentos ou rede de contatos. O que é networking, então: trata-se de uma rede de pessoas que trocam informações e conhecimentos entre si, e que pode ser muito mais poderosa do que você pensa.

Network ou networking?

Ambas as palavras dizem respeito ao mesmo assunto. A diferença é que network é mais ligada ao significado substantivo de “rede de contatos”, enquanto networking nomeia a atividade de cultivar essa rede.

Já tentou ver qual seria a sua conexão, por exemplo, com o CEO de alguma empresa? Entre no LinkedIn e faça esse teste… Você pode se surpreender!

Em um mundo em que o seu currículo ou sua opinião chegam ao outro lado do mundo com apenas um clique, também é importante saber se relacionar da maneira certa. E isso significa ir além das pessoas conhecidas ou mais próximas.

Cada conversa é uma oportunidade para expandir a sua rede de relacionamentos. Mas não espere que as oportunidades apareçam, crie-as. Participe de eventos, meet ups, fóruns de discussão e demais situações que proporcionam a interação com novas pessoas.

Ainda assim, tome cuidado, porque quantidade não significa qualidade! Não é porque você tem mais de cinco mil amigos em suas redes sociais que você está fazendo um networking apropriado.

Contatos sem relacionamento são apenas isso: contatos. Sendo assim, não significa muita coisa ter o e-mail do presidente de uma grande companhia se ele sequer vai ler sua mensagem quando recebê-la.

Como fazer networking da melhor forma e cultivar uma boa rede de contatos

Por mais potente que essa rede de contatos possa ser, pouca gente sabe como trabalhá-la da melhor forma possível. Imagine que você participará de um evento de relacionamento em breve. Como se preparar? Basta levar um bolo de cartões para distribuir por lá, certo? Não é bem assim…

O verdadeiro networking está baseado em relações de troca, onde você não pode pensar apenas no benefícios que ganha, mas também no que tem a oferecer.

Para entender como fazer um bom networking, confira dicas no vídeo realizado pelo Na Prática em parceria com a EXAME.com:

Um networking eficaz não envolve apenas falar, mas também ouvir. Por isso, você não precisa ser um grande tagarela para conquistar o outro, basta fazer as perguntas certas e demonstrar interesse genuíno nas respostas.

Ativando seus contatos

Ao final dos eventos de networking, também não esqueça de ativar os seus contatos. Essa é uma das dicas que você pode conferir nesse outro artigo: ative os seus contatos! Isso quer dizer falar com a pessoa novamente após a ocasião em que se conheceram.

Durante o evento, você estará em contato com muitas pessoas em pouco tempo, podendo não se lembrar de algumas. É comum no dia seguinte você ter o cartão de alguém e não se lembrar quem é. O mesmo vale para seus contatos; nem todos possuem grande memória.

Não adianta se apresentar, conhecer novas pessoas e trocar cartão sem que depois seja aberto um diálogo fora do evento. Separe os contatos que você acha interessante e envie um e-mail ou adicione em alguma rede social. Não foque em quantidade e sim em relevância. Apenas um bom contato feito no evento e ativado posteriormente pode ajudar muito seu negócio e carreira.

Deixe sua rede de relacionamento sempre informada

Adriana Lynch, que pertence à rede Líderes Estudar de jovens de alto impacto, se mudou para os EUA e criou por lá sua própria empresa de marketing. Uma das coisas mais importantes que precisa fazer é arregaçar as mangas para encontrar novos clientes e oportunidades, o que a tornou expert em networking ativo.

“Tenho relacionamentos próximos com quem já trabalhei, especialmente meus chefes”, disse ela. “Continue atualizando as pessoas com quem você trabalhou bem e que reconhecem seu trabalho – elas vão te buscar.”

Para encontrar novos trabalhos, ela usa bastante o LinkedIn de uma maneira estruturada. Quando viu uma empresa que a interessava e onde achava que tinha espaço para seus serviços, por exemplo, seguiu a página por alguns meses e aprendeu mais sobre ela.

Em seguida, “me aproximei falando do trabalho fenomenal que estavam fazendo, perguntando como poderia ajudar.”

Deu certo: a empresa se impressionou com o conhecimento e gostou da abordagem e do portfólio que Adriana trazia. “Já dei muito conselho de graça – digamos que é uma amostra do produto”, explicou.

“Não se trata de fazer um network massivo, mas de qualidade. Dedique tempo para construir relacionamentos, porque ninguém vai comprar um projeto baseado em um cartão que pegou no evento.”

Estratégias de network para crescer na carreira

Dorie Clark foi repórter, porta-voz de uma campanha presidencial, diretora executiva de uma ONG e professora de instituições como Harvard Business School e Wharton School of Business, além de ter escrito dois best-sellers sobre negócios.

Com tantas guinadas na carreira, ela, que hoje é consultora de estratégias de marketing e professora da Duke University, precisou desenvolver alguns estratagemas para manter seus conhecidos sempre a par do que está fazendo.

Seu segredo para uma carreira de sucesso é justamente esse: manter os outros constantemente atualizados, sem assumir que eles sabem onde ela está.

“Temos que garantir que os outros estejam conscientes do que estamos fazendo e para onde estamos indo para que possam nos conectar com as oportunidades certas”, escreveu.

A boa notícia é que as estratégias que ela traçou são simples de entender – e de seguir. Confira!

1. Tenha uma resposta pronta (e boa) para a pergunta: “O que você está fazendo atualmente?”

Se alguém perguntar o que você anda fazendo, não dê respostas vagas. É melhor ter uma anedota pronta sobre seu trabalho atual para que a pessoa entenda o que é exatamente e como sua carreira avançou.

2. Tenha um companheiro de networking

Identifique um colega parecido com você e sejam “colegas de networking“. O que isso significa? Já que muitos se sentem envergonhados com autopromoção, a outra pessoa a fará por você e vice-versa. “Isso tira a pressão de você, mas assegura que outros ouvirão sobre suas conquistas”, escreve Clark.

3. Crie conteúdo

Não é qualquer conteúdo, mas aquele relacionado ao seu campo de trabalho atual. Pouco a pouco, conforme você compartilha suas ideias publicamente (no LinkedIn, por exemplo), as pessoas poderão entender sozinhas quão bem você domina o assunto e aumentar o respeito pelo seu trabalho.



10 dicas para manter seu network aquecido

1. Participar de eventos, congressos e reuniões (online e presenciais) que estejam inseridos no seu campo de atuação ou que sua rede de contatos participará.

2. Trocar contatos durante eventos em que comparecer (o famoso cartão de visitas ainda é importante).

3. Seja uma pessoa presente e participativa tanto de eventos como mesmo conversas. Não apenas esteja lá, mostre que de fato você está inserido naquele contexto de maneira ativa.

4. Divulgar seus projetos e ideias nas redes sociais (e esteja aberto para diferentes opiniões).

5. Exponha seus objetivos com os contatos mais próximos, pois eles poderão lembrar de você quando uma oportunidade de acordo surgir.

6. Aproximar pessoas com mesmos interesses (um simples e-mail com destinatários copiados pode ser útil).

7. Curtir e comentar posts de pessoas não tão próximas (isso as lembrará que você tem interesse nos projetos delas).

8. Seja colaborativo e solicito quando pessoas da sua rede precisarem de apoio (pois a troca deve ser de ambas as partes).

9. Evite criticar ou falar mal diretamente de outras pessoas ou empresas (críticas construtivas são bem-vindas, mas é preciso ter atenção ao tom usado).

10. Manter seus perfis atualizados nas redes sociais.

Amplie seu networking – sua rede de relacionamento

Diga sim aos convites, mesmo que você não saiba exatamente como irá aproveitar o evento. Seja uma palestra, reunião ou simples conversa no happy hour.

feedbacks. Se você quer algo, comunique, divulgue a todos que você conhece e encontre. Fale sobre seus planos com entusiasmo e peça por

Esteja presente e com frequência. Não seja o tipo de pessoa que só aparece quando precisa de alguma coisa. Seja alguém que as pessoas vão lembrar quando surgirem oportunidades.

Respeite os seus concorrentes. Não fale mal deles (eles são grandes observadores) e lembre-se: esse mundo dá voltas – você pode precisar de um deles em breve.

Anote os contatos de pessoas que conhecer e procure se comunicar com elas com certa frequência (não apenas quando precisar).

Abasteça suas redes sociais (principalmente Facebook e LinkedIn). Os que apenas observam raramente são lembrados.

Dicas para fazer networking sendo tímido ou introvertido

Selecione bem com quem quer conversar para evitar desgastes.

Peça que intermediários lhe apresentem ao contato, pois isso alivia a pressão.

alivia a pressão. Faça contatos iniciais online.

Chegue mais cedo: quando não há tanta gente ainda, é menos intimidante abordar alguém!

Durante o networking, pense nas perguntas certas para cada pessoa que você quer conhecer antes da hora – assim, você não precisa gastar tempo falando de amenidades.

O que significa a palavra networking?

Network é um termo que vem do inglês (“net” é rede e “work” é trabalho) e significa rede de relacionamentos ou rede de contatos. Networking trata-se da atividade de cultivar uma rede de pessoas que trocam informações e conhecimentos entre si.

O que é networking e para que serve?

Network é rede de relacionamentos ou de contatos e networking dá nome à atividade de cultivar essa rede. Ambas as palavras dizem respeito ao mesmo assunto. A diferença é que network é mais ligada ao significado substantivo de “rede de contatos”, enquanto networking nomeia a atividade.

"Networking: saiba como criar uma boa rede de contatos e interagir com ela" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.