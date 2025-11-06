Suzano abre inscrições para programa de estágio com foco em propósito, inovação e diversidade

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global em bioprodutos sustentáveis, abriu as inscrições para o Programa de Estágio Superior 2026, uma oportunidade para jovens que querem começar a carreira em uma das empresas mais admiradas do país pela sua cultura de aprendizado, propósito e impacto positivo.

“O Programa de Estágio da Suzano 2026 é muito mais do que uma porta de entrada — ele é um convite para criar raízes profundas em um ambiente que acredita no potencial das pessoas”, diz Gabriel Sazi, responsável pela gestão de jovens talentos da Suzano.

Com mais de 130 vagas pelo Brasil, o programa busca estudantes de qualquer curso superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura) com formatura prevista entre julho de 2027 e julho de 2028.

Um estágio guiado por propósito e inovação

Na Suzano, o estágio é mais do que uma primeira experiência profissional, é um convite para fazer parte de uma empresa que impacta a vida de mais de 2 bilhões de pessoas e que se define como uma marca da bioeconomia.

Com o propósito de “renovar a vida a partir da árvore”, a companhia une inovação e sustentabilidade em projetos que vão desde o desenvolvimento de produtos renováveis até ações de combate à pobreza, conservação da biodiversidade e promoção da diversidade, equidade e inclusão.

O programa foi desenhado para refletir esses valores. Com duração de até dois anos e possibilidade de efetivação, o estágio oferece imersão no negócio, trilha de desenvolvimento e mentorias de carreira na plataforma #UniverSuzano.

“O que mais me inspira é ver como a empresa constrói esse caminho com cuidado: oferecendo trilhas de desenvolvimento, mentoria, projetos relevantes e um olhar genuíno para diversidade e inclusão”, comenta Gabriela. Ela ainda complementa: “É um programa que não só prepara para o agora, mas ajuda a construir o futuro — com raízes fortes, que sustentam trajetórias duradouras e significativas.”

Cada participante desenvolve um projeto de impacto real, que é apresentado à liderança da companhia. Os destaques são reconhecidos no SuzanOscar, premiação interna que celebra ideias inovadoras e transformadoras.

Aprendizado contínuo e apoio integral

Durante a jornada, os estagiários participam de uma imersão de cinco dias, com conteúdos sobre a cultura, os negócios e o propósito da Suzano, além de um encontro presencial para integração.

Entre os benefícios, estão:

Bolsa compatível com o mercado

Vale-refeição ou refeitório

Transporte ou fretado

Plano de saúde

Seguro de vida

Apoio psicológico gratuito pela plataforma Wellz

Programa Tele Faz Bem , que oferece orientação em diversas áreas, de educação financeira a consultoria pet.

Diversidade, autonomia e espaço para crescer

O processo seletivo é 100% online e valoriza o fit cultural com a Suzano. O inglês não é obrigatório, e a empresa incentiva candidaturas de pessoas de todas as áreas e origens. As inscrições vão até 27 de novembro, pelo site da empresa.

Com mais de 49 mil colaboradores diretos e indiretos, presença em 10 países e centros de tecnologia e inovação espalhados pelo Brasil, a Suzano oferece um ambiente em que voz, autonomia e propósito são levados a sério desde o primeiro dia.

Parceria com o Na Prática amplia o impacto do programa

A relação entre Suzano e o Na Prática já soma nove anos de parceria. Em 2025, a companhia apoiou duas conferências da plataforma, patrocinou o Prêmio Na Prática e promoveu o curso Carreira de Excelência em Campo Grande, reforçando seu papel como marca educadora e empregadora.

“A parceria entre a Suzano e o Na Prática reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento de jovens talentos e com a educação como ferramenta de transformação social”, conta Sazi com emoção ao mencionar a organização.

Para a Suzano, o Na Prática é um aliado estratégico na conexão com jovens engajados e qualificados em todo o Brasil. E, para os estudantes, é a porta de entrada para uma empresa que combina sustentabilidade, inovação e impacto social.

“Essa colaboração fortalece a marca empregadora da Suzano, aproximando a companhia de jovens alinhados aos seus valores e ao seu propósito de renovar a vida a partir da árvore”, ela finaliza.