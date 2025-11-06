Use esses prompts para se preparar melhor para entrevistas de emprego

A inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa para quem está em busca de uma nova oportunidade profissional. Da apresentação pessoal à simulação de entrevista, o ChatGPT pode ajudar os candidatos a se prepararem de forma estratégica, prática e realista, reduzindo a ansiedade e aprimorando o desempenho durante a entrevista.

Confira alguns prompts que podem auxiliar nesse período de preparação:

1. Prompt para simular uma entrevista personalizada

Exemplo de Prompt:

“Finja ser um recrutador e me faça perguntas de uma entrevista para o cargo de [insira aqui o nome do cargo] em [nome da empresa].”

Com esse prompt, você pode simular uma entrevista virtual, receber perguntas relevantes para o cargo, o setor e o nível de experiência do candidato.

Além de testar o raciocínio rápido, o exercício auxilia a identificar lacunas de conhecimento e aprimorar a clareza nas respostas.

Treinar entrevistas com a IA torna o processo mais realista e permite receber feedback imediato sobre o conteúdo e o tom das respostas.

2. Prompt para melhorar respostas comportamentais (método STAR)

Exemplo de Prompt:

“Me ajude a reformular minhas respostas de entrevista usando o método STAR (Situação, Tarefa, Ação, Resultado) para o cargo de [nome do cargo].”

Ao organizar as respostas com o método STAR, o candidato ganha clareza para apresentar suas experiências de forma lógica e impactante.

Essa estrutura transmite segurança, profissionalismo e maturidade, além de evidenciar os resultados concretos alcançados ao longo da carreira.

3. Prompt para revisar seu currículo antes da entrevista

Exemplo de Prompt:

“Analise este currículo e destaque os pontos que devo enfatizar em uma entrevista para o cargo de [nome do cargo].”

Ao inserir o conteúdo do currículo, a inteligência artificial pode destacar as experiências e competências mais alinhadas à vaga.

Esse exercício traz foco, fortalece o discurso e aumenta as chances de o recrutador perceber o alinhamento entre o perfil do candidato e o da vaga.

Dica final: transforme o ChatGPT no seu coach de carreira

Além dos prompts acima, é possível pedir que a IA simule recrutadores de diferentes empresas, revise respostas para perguntas difíceis (“qual é o seu ponto fraco?”) e até ajude a formular perguntas inteligentes para o entrevistador.

Usar a IA de forma estratégica pode ser o diferencial entre uma entrevista comum e uma que realmente destaque seu potencial.

